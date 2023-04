Chi ha detto che non si possa sognare anche attraverso le unghie? Le cloud nails sono una delle principali tendenze unghie per la Primavera 2023 e il nome dice già tutto sulla loro natura. Il trend è spopolato anche sui social, specie su TikTok, dove circolano video tutorial su come realizzarle e su come personalizzarle al meglio.

Le cloud nails sono il sogno di tendenza per la Primavera 2023

Sono le unghie sognatrici per eccellenza: romantiche e raffinate, le cloud nails diventano il must have per la stagione primaverile 2023. Inutile dire che la base da cui partire per realizzare le cloud nails sia il cielo: è proprio lui il protagonista di stile delle unghie in trend ed è proprio il cielo a colorarle, con le sue sfumature e le sue vibrazioni sognanti. Tra i colori principali ci sono ovviamente l’azzurro e il celeste, ma sono perfetti per la tendenza anche il rosa e il lilla, rigorosamente dalle tonalità pastello tenui e extra cutie.

Sono ben accette tutte le sfumature che ricordano il cielo e che ricordano la primavera.

Di fondamentale importanza nel realizzare le cloud nails è la nail art. Lo dice la parola stessa, clouds, che significa nuvole, le stesse che devono obbligatoriamente essere disegnate sulle vostre splendide unghie. La scelta è del tutto personale, ma le nuvole, per essere in trend di stagione, sono obbligatorie.

Come realizzare le cloud nails: personalizzazione a primavera

Una volta che avrete scelto la base delle vostre cloud nails, è giunto il momento di passare alla nail art. Sia che decidiate di farle da sole, sia che decidiate di affidarvi a un/una professionista del settore, la nail art dovrà riguardare sempre e comunque le nuvole. Con un pennellino e un po’ di smalto bianco andrete a disegnare le vostre nuvolette sulle unghie (su tutte o, perché no, alternando le dita). Aggiungeteci anche qualche micro stellina effetto luce e il risultato sarà impeccabile. Non mancano cloud nails con l’aggiunta di luna e di stelle, o cloud nails con nuvole colorate invece che bianche. Come accade sempre, quindi, è il vostro gusto personale a fare la differenza e solo seguendo quello riuscirete a ottenere delle cloud nails del tutto personalizzate.

La tendenza per la Primavera 2023 è già stata abbracciata da moltissime ragazze, ma anche da moltissime influencer e celebrities, quindi non vi resta che tuffarvi nel magico mondo del cielo e di scegliere lo stile che più fa per voi.

Le cloud nails non sono nuove ma sono il trend di cui abbiamo bisogno oggi

Sebbene in realtà le cloud nails non siano poi una grossa novità nel campo delle unghie, la tendenza è letteralmente esplosa nel 2023. La Primavera ha aperto le porte alle unghie sognatrici e il motivo, forse, è da ricercare nei desideri del mondo: quanto è necessario sognare oggigiorno? Le unghie “nuvola” possono aiutare tutte quelle persone che hanno bisogno del sogno visibile e perché non averlo proprio stampato sulle unghie? La tendenza della Primavera 2023 ci vuole sognatrici, ci vuole con gli occhi all’insù verso il cielo, a disegnare le nuvole con le dita e a sperare che presto, quei sogni, diventeranno realtà.