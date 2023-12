La manicure naturale di Cristiana Capotondi su unghie corte è davvero cool. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo di saperne di più.

Unghie corte, la manicure naturale di Cristiana Capotondi è cool

Le tendenze di questo Autunno Inverno 2023 2024 puntano molto sulla naturalezza, non solo per quanto riguarda il make up, ma anche per le unghie. L’attrice romana Cristiana Capotondi è da sempre una fan della bellezza naturale, infatti sfoggia spesso un make up delicato, senza osare più di tanto. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, l’attrice ha postato di recente una carrellata di foto dove si può ammirare una manicure naturale su unghie corte. Le unghie sono perfettamente in ordine, con un forma naturale. Come smalto, Cristiana ha scelto un colore rosa nude dal finish lucido. Il risultato sono delle unghie semplici ma davvero eleganti e cool, perfette quindi per tutto coloro che non amano le unghie lunghe o le French. La consulente di cromoterapia Emanuela Mattiuzzi, ha così parlato delle unghie nude: “le donne che, per il loro make up, si lasciano attrarre dalle tonalità del rosa nude, non si fanno problemi a rivelare il proprio lato più emotivo e vulnerabile. Queste nuance di rosa, molto tenui e delicate, si associano a valori di amore puro, empatia, pace e generosità. Poi certo, l’abbinamento a un trucco occhi molto scuro e intenso conferisce una sferzata di energia e sensualità all’intero beauty look, ma resta centrale il tema della femminilità classica, capace di farsi notare con la sua innata eleganza, senza bisogno di urlare.”

Come avere le unghie naturali perfette

Come abbiamo appena visto, le unghie naturali sono un segno di eleganza, e sono tante le celebrities, come Cristiana Capotondi, che optano proprio per una manicure naturale su unghie corte. Le unghie naturali, quindi o senza smalto oppure con uno smalto colore nude, sono tra le tendenze di queste stagioni fredde. Per avere delle unghie naturali perfette, l’accessorio must have è la limetta, preferibilmente sottile e non abrasiva. Molto importante è seguire un’unica direzione, dall’alto verso i lati poiché, dal basso verso l’alto di rischi di arrivare a spezzare l’unghia. Una volta limate le unghie, è consigliabile l’utilizzo di un olio lucidante e nutriente da massaggiare con le mani. Argan, cocco, ricino e avocado sono perfetti. Alla fine si può scegliere di mettere uno smalto trasparente oppure uno smalto color nude, come ha fatto l’attrice romana Cristiana Capotondi. Vediamo adesso alcuni smalti rosa nude perfetti da utilizzare:

Mesauda n° 104 Ultra Base per Unghie : si tratta di uno smalto per unghie naturali rinforzante. Potete trovarlo su Amazon al costo di 12 euro.

: si tratta di uno smalto per unghie naturali rinforzante. Potete trovarlo su Amazon al costo di Essie Smalto dal risultato professionale Nudi e Rosa : a lunga tenuta e dal finish ultra brillante. Potete trovarlo su Amazon al costo di 10 euro.

: a lunga tenuta e dal finish ultra brillante. Potete trovarlo su Amazon al costo di Smalto per Unghie 238 Too Shy di Diego Della Palma: colore intenso a lunga tenuta. Potete trovarlo da Douglas al prezzo di 14 euro.

