Quante volte, dopo un anno prosperoso di tendenze beauty come il 2023, ci siamo chieste quali altre novità potevano nascere? Molte. Per le festività 2023/2024, infatti, le soddisfazioni non potevano che continuare con le unghie blu effetto cromato. Una manicure improntata sulla creatività e in perfetto accordo con le maggiori tendenze che stanno spopolando sui social, come TikTok e Instagram.

Tendenze unghie 2024, lo smalto blu cromato è perfetto per le feste: come realizzarle

Le unghie blu cromate sono una delle tendenze più affascinanti e futuristiche per chi vuole unghie invernali particolari. Questo stile, caratterizzato da una finitura lucida e riflettente, imita l’aspetto del freddo, della neve e del buio profondo, offrendo un look audace e sofisticato.

Le unghie cromate possono essere realizzate in due diversi modi. Il metodo più facile è l’applicazione di uno smalto effetto chrome, da stendere accuratamente su tutta l’unghia. Questa tipologia non tollera sbavature o bollicine, ma deve essere perfetta per un risultato davvero scintillante, riflettente e sfavillante.

L’altra tecnica, invece, prevede l’utilizzo di una una polvere pigmentata. Dopo aver applicato una base con uno smalto gel, semipermanente, o tradizionale, si strofina la polvere sull’unghia grazie ad un applicatore di spugna. In questo caso è proprio lo sfregamento a colorare l’unghia e a darle l’effetto chrome.

Quindi, dopo aver applicato e fatto asciugare il colore, bisogna procedere con la stesura della polvere o dello smalto effetto chrome. A questo punto, basterà sigillare il tutto con un top coat.

Manicure blu effetto cromato: i vari modelli

Le unghie blu effetto cromato non si limitano solamente allo smalto steso sull’unghia nel modo in cui tutti conosciamo, ma presentano mille possibilità: dai piccoli dettagli di stile, agli stickers, ai disegni, fino agli inserti 3D. A seconda del proprio gusto è difatti possibile personalizzare la manicure realizzando quella che più ci soddisfa e si addice al nostro gusto e stile personale. Vediamo, però, i modelli di tendenza.

Blue chrome assoluto : unghie cangianti e lattiginose ispirate alle aurore boreali scandinave

Marmorizzate: unghie che simulano l’aspetto del marmo, uno dei materiali più preziosi e pregiati, replicando le sue tipiche venature sulle unghie

Effetto vernice: unghie effetto gocciolamento vernice o che emulano l’effetto della glassa delle ciambelle appena sfornate

Cromato + olografico: unghie caratterizzate da un effetto brillante e perlato dato dalla cromatura e da un effetto specchio e camaleontico dato dalla olografia

Futuriste: unghie che richiamano il movimento artistico, letterario e stilistico del Futurismo, nato in Italia ai primi del ‘900. Qui, si celebra l’energia dinamica, la fluidità e il progresso con applicazioni 3D

French azzurra: unghie dipinte, nella parte di unghia che in genere è bianca (la classica lunetta), di azzurro. Minimal e semplici, ideali per chi ama unghie invernali particolari

Delle unghie appariscenti e di grande impatto, perfette per donare un tocco di stile e originalità durante le festività della stagione invernale.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Questo Autunno 2023 le unghie si tingono di verde militare

Tendenze inverno 2023 su TikTok: le unghie nere aumentano l’autostima