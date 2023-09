L’autunno ormai è alle porte, è ora quindi di pensare a come decorare le nostre unghie per questa stagione. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i colori di tendenza per l’autunno 2023.

Unghie autunno 2023: i colori di tendenza che vedremo nei prossimi mesi

L’estate sta per terminare per lasciare spazio alla stagione autunnale. Se durante la primavera estate erano di tendenza le tonalità pastello e i colori flou, per l’autunno, oltre all’intramontabile smalto rosso, è soprattutto il marrone il colore protagonista, accanto alle tonalità metalliche. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i colori di tendenza per l’autunno 2023:

Il marrone: il marrone e le sue tonalità saranno i protagonisti dell’autunno 2023. Dal marrone cioccolato, a quello caffè a quello caffellatte. La tonalità calda del marrone richiama proprio la stagione autunnale, oltre a essere un colore che si abbina facilmente.

Il rosso: lo smalto rosso è davvero intramontabile, perfetto per ogni stagione e ogni occasione. Per questo autunno 2023 di tendenza tutte le sfumature del rosso, dal ciliegia al mattone.

Il verde: tra i colori di tendenza dell’autunno 2023 c’è anche il verde. Sia il verde bosco, sia verde smeraldo. Anche questo colore si abbina facilmente ed è adatto a tante occasioni diverse.

Il grigio: un altro colore di tendenza per l’autunno 2023 è il grigio, una tonalità neutra che si abbina a tante altre sfumature. Anche i colori metallici, argento, oro e bronzo, sono di grande tendenza per le prossime stagioni fredde.

Questi quindi sono i colori di tendenza per l’autunno 2023, non resta che provarli tutti!

Unghie autunno 2023: le nail art di tendenza

Dopo aver visto quali sono i colori di tendenza unghie per l’autunno 2023, vediamo adesso insieme quali sono le nail art da provare la prossima stagione. C’è da dire che per questo autunno anche le unghie naturali saranno grandi protagoniste, come hanno fatto intendere anche diverse celebrities. In più abbiamo: