Tra le ultime tendenze del 2023 troviamo le syrup nails: uno dei trend più gettonati dell’anno. Di che cosa si tratta? e come vengono realizzate? Vediamolo insieme in questo articolo.

Le syrup nails spopolano tra le tendenze 2023: ecco come sono realizzate

Sono la grande tendenza del 2023, e come molti dei trends in fatto di moda beauty, vengono dalla Corea: le syrup nails, le “unghie allo sciroppo”, sono bellissime e particolari.

Si tratta di una nailart realizzata con gel o anche con semipermanente, e persino con uno smalto classico.

Ciò che più conta, in questo stile di nailart, è concentrare il colore sulla punta, andando poi a sfumare sempre più verso le cuticole. Si andrà dunque ad ottenere un effetto noto anche come babyboomer.

Ma allora perché le syrup nails sono così richieste e particolari? E’ semplice: questa tecnica è realizzabile, infatti, non solo con molte tecniche differenti, ma anche in tantissimi colori diversi. E questo, rende le syrup nails davvero molto apprezzate tra le giovanissime, ma non solo. Vediamo dunque, come realizzarle, in base alla tecnica che si predilige.

Syrup nails con il gel UV

Questo tipo di manicure, generalmente, è quello più richiesto nei saloni di bellezza. Tuttavia, se siete brave con il fai da te, potreste anche provare a realizzarlo a casa. Vi occorreranno una base gel, dei colori gel e un top coat UV: essenziale, poi, l’uso di una lampada UV, per la polimerizzazione delle unghie.

Consigliamo di realizzare una classica manicure, prima di procedere con la stesura del gel: quindi, è bene eliminare le cuticole, spingendole indietro delicatamente, con un bastoncino in legno d’arancio. In seguito, si potranno opacizzare le unghie con un apposito mattoncino. Si stende dunque la base gel e si fa asciugare in lampada per 2 minuti.

Si passa poi al colore, ponendo attenzione a far “colare” una maggior quantità di gel sulle punte, andando poi a sfumare verso le cuticole. Ciò donerà alle unghie l’effetto “sciroppo” tanto di tendenza.

Non dimenticate poi, di sigillare la manicure con un top coat, e di farlo asciugare in lampada per almeno 2 minuti.

Syrup nails e smalto semipermanente

Quali sono, invece, i punti forti delle syrup nails realizzate con smalti semipermanenti? Sicuramente, la semplicità nella realizzazione: infatti, i passaggi di limatura e sistemazione dell’unghia, tipici della ricostruzione in gel, qui possono essere saltati. Il risultato sarà comunque molto bello, e durerà fino a tre settimane.

Ciò ci permette anche di osare coi colori: ecco che, sui social, compaiono ispirazioni per syrup nails dall’effetto marmorizzato o tartarugato, da realizzare rigorosamente con smalti semipermanenti!



Syrup nails con smalto classico

Se siete invece, delle amanti della semplicità, e non avete voglia di passare del tempo in un salone di bellezza, sappiate che potreste realizzare delle bellissime syrup nails anche con dello smalto classico: vi occorrono due colori di smalto, della stessa sfumatura, uno più chiaro e l’altro leggermente più scuro. Come abbiamo già accennato, il segreto sta nel porre lo smalto più scuro sulla punta delle unghie, sfumando poi il colore, in questo caso con la gradazione più chiara, verso le cuticole. Una volta asciutto lo smalto, consigliamo di applicare un top coat e dell’olio per cuticole, al fine di far durare al meglio la vostra syrup manicure fatta in casa!