Unghie adesive: tutto sul nuovo trend

Le unghie adesive stanno tornando di moda, in una versione 3.0 che mantiene il fascino delle unghie fai-da-te, ma con un tocco in più che le rende ancora più speciali.

Le unghie adesive sono il nuovo trend

Se state cercando un modo per creare in poco tempo dei look davvero unici, allora non potete perdervi questo nuovo trend, che già in passato ha davvero spopolato. Sono amatissime nei backstage delle passerelle, per creare in pochissimo tempo dei look degni delle più alte case di moda, in modo pratico, facile e veloce. Le tips per le unghie stanno decisamente tornando di moda, ma sono diverse dal trend anni 2000 delle French quadrate in blocchi rosa e bianchi.

Le unghie adesive sono riuscite a reinventarsi, in una versione 3.0, in grado di conservare quel fascino unico delle unghie fai-da-te realizzate in poco tempo, ma con un tocco in più, che non ha proprio nulla da invidiare ai migliori saloni. Si può scegliere tra tantissimi colori e tantissime fantasie, che si ispirano alle maggiori tendenze di questo 2022. Le nail artist di tutto il mondo si stanno attivando per riuscire a creare le loro collezioni di unghie press on, in modo da soddisfare le esigenze, gli sfizi e i desideri più assurdi e fantasiosi delle proprie clienti, in modo molto più veloce.

Per esempio, Brittney Boyce ha realizzato per il suo brand Nails of LA un’intera gamma di unghie adesive, che partono dal nude fino ad arrivare a creazioni fantasiose, variopinte e tutte diverse. Isabella Franchi, ovvero Unghie della Madonna, ha creato per l’evento di Emilio Pucci a Saint Tropez, una serie di unghie adesive in fantasia, con geometrie curve e swirls colorate, sulla base dei toni che sono andati di moda durante l’estate 2022.

Unghie adesive: l’applicazione

Le unghie adesive sono l’ideale per chi vuole avere una manicure davvero perfetta, in poco tempo. La vera sfida, però, è riuscire a non farle saltare dopo solo qualche ora da quando vengono applicate. Il primo passo per riuscire ad ottenere un effetto long lasting è quello di adeguare le tips alla forma naturale della propria unghia. Per questo è importante limare, se necessario e sempre e solo verso il basso, lungo l’incurvatura interna e sui lati. Prima di applicarle, è importante fare una manicure fai-da-te che preveda l’eliminazione delle cuticole e dell’olio in eccesso sull’unghia, passando un batuffolo di cotone imbevuto di acetone. Gina Edwards, nail artist molto amata, ha spiegato a InStyle che, nonostante molte di queste unghie vengano già consegnate con un nastro biadesivo, il vero segreto per riuscire a far durare più a lungo le press on nails è quello di usare una colla per unghie, da applicare in modo particolare sulla punta e vicino alla base. Applicando la colla in modo corretto si hanno molte più probabilità di mantenere le unghie incollate più a lungo. “Lascia che la colla e l’unghia si depositino e si adeguino alle tue unghie” ha spiegato l’esperta. Seguendo questi consigli il risultato che si può ottenere può essere davvero degno di una manicure perfetta.