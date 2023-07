Se vi si rompe un unghia non dovete andare nel panico, perché esistono dei modi molto veloci, pratici ed efficaci per avere una manicure sempre curata. Si tratta di metodi che si possono svolgere in casa.

Unghia rotta: come ripararla? Dalla colla per unghie al nastro adesivo

La manicure sbeccata non è mai bella da vedere ed è anche molto fastidiosa, ma è arrivato il momento di dirle addio. Capita spesso di ritrovarsi improvvisamente con un unghia rotta e non sempre si conoscono i metodi giusti per correre ai ripari. Si può prestare attenzione a tutto, ma le unghie a volte si scheggiano e si rompono. Non bisogna assolutamente farne un dramma. È possibile risolvere il problema e riparare un’unghia rotta a casa, senza ricorrere a metodi troppo complicati, come hanno consigliato gli esperti su Cosmopolitan. Non serve correre dall’estetista a spendere soldi, perché è possibile riparare la situazione comodamente dalla propria abitazione. Il metodo più veloce è la colla per unghie, che potrebbe riparare il danno per qualche ora, prima di andare dall’estetista. Basta lucidare leggermente l’unghia, usando delicatezza, applicare due passate di colla ad asciugatura rapida per chiudere la fessura provocata dal taglio e passare una mano di smalto trasparente una volta asciutta.

Quando l’unghia rotta non può essere riparata si può ricorrere alle unghie finte, che possono essere applicate solo facendo pressione. Si tratta di unghie che durano 7 giorni, per dare il tempo all’unghia rotta di ricrescere. A volte la semplice colla non può bastare, ma con un po’ più di pazienza si può usare un gel e il nastro adesivo per unghie in seta. Basta pulire l’unghia con l’acetone per rimuovere lo smalto e occuparsi dell’unghia con una lima, per renderla pulita e levigata. A questo punto si deve usare una colla per unghie sulla parte rotta e quando è asciutta passare il gel. Mentre è ancora fresco, bisogna attaccare un pezzo di nastro adesivo per unghie tagliato in precedenza, e aspettare che lo smalto si asciughi. Alla fine si deve ripassare la lima sull’unghia e dare un’altra mano di gel.

Unghia rotta: come ripararla? Dalle gel strips alla polvere

Per riparare un’unghia rotta è possibile ricorrere anche alle gel strip, delle strisce in gel che funzionano come il nastro adesivo per unghie in seta. Basterà rimuovere lo smalto e pulire l’unghia, mettere della colla per unghie sulla parte rotta e porre la striscia gel sopra l’unghia. Tra i metodi per riparare un’unghia rotta si usa anche una bustina da tè, che porta un risultato assicurato. L’unico accorgimento è di passare ogni paio di giorni una mano di colla per unghie sopra la bustina per rinforzarla. È importante tagliare la parte superiore della bustina e ritagliare un quadratino delle dimensioni della scheggiatura dell’unghia, per poi mettere la colla nel punto in cui è rotto e sopra il quadratino della bustina tagliato. A questo punto bisogna far asciugare e passare delicatamente la lima per levigare l’unghia e lucidarla e passare un secondo strato di colla per unghie facendo asciugare anche questo. Un altro metodo sono gli smalti in polvere, che possono essere un metodo più duraturo. Dopo aver messo un po’ di colla per unghie dove l’unghia è rotta, basta mettere un po’ di polvere sulla superficie ancora fresca e ripetere alcune volte il processo, aspettando sempre che si asciughi bene. A questo punto bisogna fissare tutto spruzzando sull’unghia uno spray asciuga colla e passare la lima per modellare l’unghia.

La soluzione più semplice potrebbe anche essere quella di tagliare l’unghia, se la spaccatura è in una posizione non troppo comoda. Ovviamente bisognerà poi tagliare tutte le unghie in modo che la lunghezza sia uguale.