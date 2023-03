Unghie primaverili: quali sono le tendenze per la manicure

Con la primavera, non solo le piante e i fiori si vestono di nuovi colori, ma anche l’outfit si trasforma e cambia. La cura delle mani e delle unghie si arricchisce di nuovi colori e nuance. Vediamo insieme quali sono le tendenze di unghie primaverili e i colori da abbinare per sfoggiarle al meglio durante questa stagione.

Unghie primaverili

Con la primavera appena aggiunta, si va incontro dei cambiamenti che non riguardano soltanto il look e l’outfit, ma anche la manicure. Infatti, con la primavera si ha voglia di qualcosa che inviti ad accogliere questa stagione e le unghie primaverili sono sicuramente un aspetto da non trascurare anche grazie ai tanti colori di tendenza.

Questo periodo si ha voglia di sfoggiare qualcosa di molto colorato per aprirsi ai colori dei fiori e dei profumi di questo periodo. Il minimalismo e i colori pastello sono sicuramente una delle tante novità per quanto riguarda la cura delle unghie. Che siano corte o lunghe, sicuramente quello che conta sono i colori e i dettagli da sfoggiare per renderle ancora più affascinanti.

Bisogna semplicemente lasciar libero sfogo alla fantasia e alla creatività in modo da sfoggiare delle unghie primaverili che siano in tono con la stagione e che permettano, al tempo stesso, di non passare inosservate. È possibile anche affidarsi ai consigli e all’ispirazioni delle influenze che su Instagram e nei vari social sicuramente possono dare preziosi aiuti riguardo le tendenze.

Unghie primaverili: tendenze 2023

Quando si parla di unghie primaverili sono davvero tante le tendenze, non solo per quanto riguarda i colori, ma anche lo stile punto per questa primavera 2023 sicuramente lo stile minimalista è quello che maggiormente attira e piace. Le unghie nelle tonalità del rosa che può essere pallido oppure gold sono un classico che spopola anche per questa primavera.

Il rosa si conferma una tonalità molto elegante e raffinata, oltre a essere adatta da sfoggiare con qualsiasi look e outfit. Le tante tonalità di rosa: dal pallido allo shocking passando per l’effetto Barbie sono sicuramente una delle tendenze maggiormente in voga delle unghie primaverili da indossare in questa stagione.

La tonalità rosa è sempre considerata un evergreen, vi sono anche le tonalità del viola, dell’azzurro o del blu che è sempre molto elegante di charme. Per un tocco un po’ più elegante, le unghie primaverili si vestono di colori perlati che le illuminano. Poi si passa a tonalità che richiamano il sole e l’energia, come il giallo sia in versione glitter e opaco.

Coloro che vogliono lasciarsi ispirare dall’influencer non possono sicuramente rinunciare a delle unghie effetto Blush con tantissimi colori a impreziosire il look e il trucco. Non posso poi mancare le lip gloss nail, che sono delle unghie, come dice il nome, che richiamano l’effetto scintillante del lucidalabbra. Tra le unghie primaverili maggiormente di tendenza vi sono sicuramente i dettagli floreali con piccoli disegni di fiori per essere in linea con la stagione.

Unghie primaverili Amazon

Questi smalti per arricchire e impreziosire la primavera sono disponibili su Amazon approfittando di sconti e prezzi da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica presenta i migliori smalti per le unghie primaverili in modo da poter scegliere tra vari colori che sono particolarmente apprezzati e desiderati con la descrizione di ciascuno.

1)Born Pretty smalto semipermanente

Un set di smalti nelle tonalità classiche semipermanente adatto a ogni stagione che alle unghie un tocco affascinante. Lo smalto è lucido e durevole con una durata migliore se alla base si applica il top coat. Ecologico e atossico. Si adopera e applica con una lampada UV di alta potenza superiore a 36 watt. Sono colori particolarmente indicati per la stagione primaverile.

2)Skymore smalto gel 16 colori

Sono colori molto classici e indicati per diverse stagioni dell’anno. Sono nail art molto scintillanti che si abbinano a vari vestiti e hanno una durata tra i 14 e i 21 giorni. Sono smalti semipermanenti con consistenza cremosa e facili da applicare. Dotato di spazzolino per unghie con cui applicarlo in modo preciso. Un design di dimensioni leggere e compatte per creare unghie sempre diverse.

3)Rosalind colori macaron smalto semipermanente

Sono 12 sfumature di viola, azzurro, verde, bianco e arancione che permettono di combinarli insieme per creare qualcosa di particolare. Sono di lunga durata e facili da applicare. Indicati anche per la nail art e per qualsiasi altra fantasia per le unghie.

