La manicure con le perle effetto 3D è uno dei trend in fatto di unghie per la primavera 2022. Un dettaglio prezioso ed elegante che all’occorrenza può diventare anche straordinariamente esagerato, di cui siamo sicure, non potrete più fare a meno!

Se anche voi siete alla ricerca di un po’ di ispirazione in attesa del prossimo appuntamento con la vostra nail artist di fiducia, siete nel posto giusto.

Ecco allora qualche suggerimento che segue tutte quelle che sono le tendenze della stagione.

Manicure con le perle: la classica

Indecise sulla prossima manicure? Non vi piacciono le unghie troppo appariscenti ma vi siete stufate della solita french? A tutto questo la soluzione è una manicure classica impreziosita da qualche perlina. In questo modo andrete sul sicuro!

Sempre tenendo la classica french come base, ecco invece un altro esempio dedicato a tutte quelle personalità perfezioniste con le perle disposte in modo più ordinato una davanti all’altra, a partire dalla base dell’unghia in ordine decrescente.

Rimanendo sul filone del look più classico e discreto vi proponiamo questa manicure nude, adatta tanto per le unghie corte quanto per quelle lunghe, con solo l’anulare e il mignolo decorati. Anche in questo caso potete decidere la disposizione delle perline.

Un tocco di colore

Con l’arrivo della primavera, ciò che non può assolutamente mancare sui nostri look è il tocco di colore e ovviamente anche sulle nostre unghie! Ecco allora un esempio di nail art con perle e french lilla, in assoluto tra i colri di tendenza per il 2022.

Nello stesso stile delle french dipinte di lilla, anche queste unghie con perle e french rosso fragola. Molto chic ma allo stesso tempo anche sorprendentemente molto giovanili. A mandorla o più squadrate? La scelta è vostra!

La manicure artistica

Se le cose semplici non fanno per voi, ecco allora una serie di esempi che di semplice non hanno proprio nulla, ma che garantiscono l’effetto “wow” che di solito cerca chi ama questo look decisamente “crazy”. Come questa nail art effetto water drops con perline, ovviamente, ma anche con glitter e due piccoli piercing dorati sull’unghia del medio. Una rappresentazione su unghie di uno degli stili più amati dalla GenZ.

Assolutamente da provare anche quelle unicorn effect, con french dalle sfumature dal rosa all’azzurro, top coat perliscente e perline sulla base di una o più unghie come decorazione finale.

Una manicure perfetta per chi vuole spiccare tra la folla è questa full pearls nail art, con una o perché no anche più unghie se non tutte, ricoperte letteralmente di perline di ogni dimensione.

Fai da te o nail artist?

È vero, in commercio esiste la colla specifica per unghie che può essere utile anche ad applicare le perle sul letto ungueale. Ma potrebbe non bastare. Se ve lo state chiedendo, infatti, la risposta è no, questo effetto non ci può ottenere con lo smalto normale. O meglio si può, ma giusto il tempo di una foto, perché bastera un movimento appena più brusco del solito per smontare tutta la manicure.

Per questo il consiglio è quello di realizzare questa nail art con materiali come il gel o l’acrygel o, meglio ancora, rivolgendovi ad una nail artist esperta, lasciando il “fai da te” per qualcosa che possa essere meno dannoso per le vostre unghie.