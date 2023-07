Uno dei trend unghie dell’estate 2023 è la manicure baby boomer, scelta anche da Michelle Hunziker. La conduttrice ha deciso di rinnovare il look delle sue unghie e ha già conquistato tutti.

Trend unghie estate 2023, Michelle Hunziker sceglie il baby boomer: la manicure

Le vacanze estive di Michelle Hunziker sono ufficialmente iniziate e da diverse settimane ha iniziato a godersi il relax al termine di un lungo anno molto impegnativo, in cui ha lavorato tanto ed è anche diventata nonna. Una nonna super giovane e sempre alla moda. La conduttrice si è già mostrata diverse volte in costume, tra gite in barca e giornate passate in spiaggia, ma ora che è rientrata a Milano ha fatto una tappa dall’estetista e ha scelto di rinnovare la sua manicure, conquistando tutti i suoi follower. Michelle Hunziker ha rinnovato il look delle sue unghie, puntando su uno dei trend unghie di questa bella stagione, e poi ha mostrato il risultato finale sui social network. Per aggiungere un tocco trendy all’estate, ha puntato tutto su una nail art davvero impeccabile, perfetta per questa bella stagione, senza osare troppo con colori troppo accesi e spumeggianti.

Il rientro a Milano di Michelle Hunziker ha coinciso con il tempo trascorso con il piccolo Cesare e un appuntamento dall’estetista, per rinnovare la sua manicure. La conduttrice ha scelto la nail art baby boomer, che è già un trend di questa stagione. In seguito ha pubblicato il risultato sul suo profilo social, con una serie di foto in primo piano in cui è apparsa in modo molto natura, mentre indossava una scamiciata a righe. La conduttrice si è mostrata completamente struccata, con le mani intorno al visto, per mostrare bene in evidenza le sue nuove unghie. “Io che cerco un modo adatto per far vedere le bellissime unghiate baby boomer” ha scritto come didascalia. E la scelta è stata decisamente apprezzata.

Trend unghie estate 2023, manicure baby boomer: come realizzarla

Le donne che amano la manicure semplice e minimal saranno davvero molto felici di sapere che per l’estate 2023 è tornata Lal moda delle unghie baby boomer. Stiamo parlando di una naia-art dalle tinte naturali a effetto degradè. Per realizzarla è fondamentare mixare una base rosa con uno smalto bianco latte, dando vita ad una sfumatura graduale che parte alla base dell’unghie ed arriva alla punta. Una manicure perfetta per chi desidera passare inosservato, per chi non vuole attirare l’attenzione, per chi non ama i colori troppo accesi e per chi non ha tempo da dedicare alla manicure durante le vacanze estive. Le baby boomer rimangono sempre naturali, anche con un pochino di ricrescita. Si tratta di una scelta decisamente alla moda, ma anche molto pratica, che non necessita di una cura costante o di attenzioni continue.