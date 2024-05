Trattamenti cellulite: i più indicati per la buccia d’arancia

I trattamenti cellulite come creme, gel e fanghi sono adatti per combattere la buccia d'arancia e avere una pelle levigata.

La cellulite è uno degli inestetismi più temuti e odiati dal genere femminile. Per riuscire a contrastarla e avere una pelle tonica ed elastica, alcune volte l’alimentazione equilibrata e l’attività fisica non sono sufficienti. Insieme a questi rimedi, vi sono soluzioni come i trattamenti cellulite a base naturale che hanno effetto snellente e agiscono nel modo migliore.

Trattamenti cellulite

Avere una pelle liscia e tonica è assolutamente possibile se si effettuano dei trattamenti cellulite maggiormente indicati e adatti per il proprio fisico. Una formula del genere si distingue da altre in commercio dal momento che dipende molto dal tipo di pelle e dalla tipologia di cellulite, considerando le varianti che si differenziano per i segni e gli effetti collaterali che lasciano.

Alcune di queste formule hanno poi degli ingredienti e caratteristiche ben precise che si adattano a seconda del tipo di cellulite. Una pelle maggiormente liscia è possibile anche perché la ritenzione e la pelle a buccia d’arancia con questa tipologia di prodotti si può contrastare e avere così dei risultati che siano validi ed efficaci.

I trattamenti cellulite, per quanto possano funzionare ed essere efficaci, non sono da considerarsi la sola e unica soluzione dal momento che esistono altri rimedi che vanno di pari passo. L’alimentazione, ma anche il giusto allenamento e una buona idratazione, se combinati insieme, possono sicuramente aiutare e portare risultati importanti.

Soltanto sfruttando i benefici di questi accorgimenti e rimedi è possibile combattere gli inestetismi dovuti alla pelle a buccia d’arancia e alla ritenzione idrica. Ovviamente è importante scegliere il trattamento per la pelle e la cellulite che sia mirato ed efficace. Un trattamento che aiuta a compattare la pelle, sciogliere i grassi e quindi gli inestetismi, in generale.

Trattamenti cellulite: caratteristiche

Per capire quale siano i trattamenti cellulite maggiormente indicati per le proprie esigenze e bisogni, è bene, prima di tutto capire che bisogna distinguere tra diversi tipi di cellulite. Una cellulite edematosa si presenta con cuscinetti e pelle gonfia. In questo caso è consigliabile una crema dalle proprietà drenanti che si assorba rapidamente a base di componenti quali ippocastano, caffeina e anche centella asiatica.

In caso di cellulite fibrosa, quindi con la classica pelle a buccia d’arancia, è bene optare per un trattamento che sia a base di elementi come l’alga rossa, l’edera, il sale marino e il rosmarino che vanno a stimolare l’afflusso sanguigno. Si consiglia poi di scegliere texture che abbiano effetto caldo o freddo in modo da favorire il microcircolo.

Trai vari trattamenti cellulite, sono a disposizione ottime soluzioni come le maschere e i patch che hanno un effetto maggiormente localizzato nella zona adiposa. Sono prodotti che vanno a lavorare sulle zone e punti critici per una maggiore risolutezza in tempi brevi. Ci sono poi dei semplici indumenti da indossare come le tutine dimagranti o i pantacollants che stimolano il collagene e l’elastina.

Sono poi altrettanto efficaci e validi trattamenti come i gel o le bende da applicare intorno ad aree come i fianchi, i glutei o l’addome dove tende a formarsi la cellulite. Insieme a questi prodotti, anche formule come i gel bifasici che sicuramente aiutano a combattere questo inestetismo in modo naturale.

Trattamenti per cellulite: prodotti Amazon

Sono creme e trattamenti che è possibile reperire sull’e-commerce di Amazon grazie a sconti e affari da non perdere. Cliccando sulla foto si scorgono i dettagli del prodotto. La classifica mette in evidenza i tre migliori trattamenti per cellulite scelti tra i più efficaci per combattere gli inestetismi della cute e molto apprezzati dalle consumatrici.

1)Luminer slimmy box set

Sono un set di 5 collant che donano una pelle tonica migliorando l’elasticità e compattezza della pelle oltre ad attivare la microcircolazione. Include dei collant drenanti e dei pantacollant che hanno la capacità di ridurre gli inestetismi. Un trattamento comodo dall’effetto rimodellante e snellente.

2)Weleda olio cellulite betulla

Un olio a base di betulla che combatte gli inestetismi della cellulite da usare anche in gravidanza. Dona una pelle liscia e morbida con risultati e benefici consolidati in poco tempo. La pelle appare tonica ed elastica. Consigliabile usarlo almeno due volte al giorno nei punti maggiormente critici.

3)Rilastil Hydrafusion gel crema

Un trattamento molto fresco e leggero a base di pepe e rosa che dona la giusta idratazione alla pelle combattendo così questi inestetismi cutanei. Un trattamento ricco e idratante oltre che nutriente. Basta applicarlo con movimenti circolari su cosce, fianchi e glutei lasciando che si assorba.

Tra i trattamenti cellulite anche i fanghi anticellulite da applicare nei punti critici.