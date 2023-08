Questo è il migliore top coat effetto gel: perché devi averlo anche tu? In questo articolo parleremo di quanto sia importante, per la bellezza della nostra manicure, applicare un buon top coat. E che si tratti di unghie con smalto colorato, o anche semplicemente di un nude look, il top coat più consigliato resta sempre lo stesso. Vediamo insieme di quale prodotto si tratta, ma anche tutte le sue caratteristiche top!

Il top coat effetto gel migliore, per una manicure più lucida e più resistente

Di quale prodotto, dunque, stiamo parlando? Le classifiche dei trend beauty per quanto riguarda i prodotti per manicure, ci consigliano il prodotto numero uno di agosto 2023: stiamo parlando di Rimmel London Top Coat Ultra Shine Finishig Touch, il prodotto da 12 ml che asciuga in tempi da record!

Ma quali sono, dunque, i suoi punti di forza? E quali potrebbero mai essere i difetti di questo top coat dall’effetto gel insuperabile? Vediamo prima di tutto i pregi, in un brevissimo elenco!

Asciugatura super rapida (4 volte più veloce rispetto agli altri top coat-gel)

(4 volte più veloce rispetto agli altri top coat-gel) Finish ultra brillante, effetto glossy

Ottimo alleato per fissare lo smalto, e per far durare più a lungo il colore.

Tre grandi vantaggi in un solo prodotto, dunque… e i difetti? Nessuno: questo prodotto Rimmel sembra proprio essere il più amato dalle nail expert, e anche da chi acquista su Amazon!

Vediamo adesso, quali sono gli stili di manicure più in voga… in tutti questi potremo sempre applicare il nostro amato top coat effetto gel di Rimmel London!

Unghie naturali: semplici ma sempre di tendenza

Qual è la nuova tendenza, perfetta anche per l’autunno 2023? Le unghie senza smalto, totalmente al naturale! Nonostante infatti non si applichi alcuno smalto, si potrà sempre far splendere le nostre unghie, indossando il top coat effetto gel Rimmel. Dunque, quali sono i passaggi per questa manicure? Vediamolo insieme:

Tagliare le unghie corte e limare: Per questo nude look si consiglia di limitare la lunghezza delle nostre unghie, e di limarle leggermente, così da realizzare una forma stondata, semplice e anche comoda da mantenere.

Per questo nude look si consiglia di limitare la lunghezza delle nostre unghie, e di limarle leggermente, così da realizzare una forma stondata, semplice e anche comoda da mantenere. Spingere le cuticole: Con l’aiuto di un semplice bastoncino in legno d’arancio, si devono spingere delicatamente le cuticole indietro. Infatti, si consiglia di non tagliarle mai, per evitare che ricrescano velocemente.

Con l’aiuto di un semplice bastoncino in legno d’arancio, si devono spingere delicatamente le cuticole indietro. Infatti, si consiglia di non tagliarle mai, per evitare che ricrescano velocemente. Applicare il top coat effetto gel: Stendere il prodotto su tutte le unghie, e aspettare che asciughi. Se lo si ritiene necessario, si può anche procedere con una seconda passata.

Godetevi la vostra nude manicure elegante, perfetta per l’ufficio e per la vita di tutti i giorni, con un twist di shine in più!

Smalto colorato: dal classico rosso ai colori moda del 2023

Come abbiamo già accennato, però, il top coat effetto gel è anche un grande alleato, per far durare più a lungo il colore del nostro smalto: se infatti non si prediligono manicure con gel UV o semipermanente, il top coat è un prodotto sigillante, ideale non solo per mantenere il colore sottostante, ma anche e soprattutto per evitare la rottura delle unghie, che possono anche essere sfoggiate nella loro lunghezza. L’importante è dar loro una bella forma e limare periodicamente le estremità.

I colori perfetti per accompagnare il top coat? Il classico ed intramontabile rosso, ma non solo: tutte le sfumature effetto conchiglia e madreperla, le unghe effetto acqua e le tonalità autunnali, ne risulteranno infatti sempre esaltate!