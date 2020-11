Il suo aspetto androgino probabilmente aiuta, ma è stata la volontà di sperimentare e provare a interpretare ruoli diversi che l’ha portata al successo. A pochi anni dai primi ruoli aveva già ottenuto riconoscimenti. Oggi con una lunga filmografia alle spalle è una delle attrici più desiderate a Hollywood.

Scopriamo chi è Tilda Swinton e quali sono le sue migliori interpretazioni.

Chi è Tilda Swinton

Tilda Swinton, soprannome di Katherine Matilda Swinton (Londra, 5 novembre 1960), è un’attrice britannica. Cresce in una famiglia a stampo militare con padre generale delle Guardie Scozzesi e prozio tra gli antenati inventori del carro armato. Viene inserita in una scuola per ragazze nel Kent dove diventa amica e compagna della principessa Diana.

Dopo le scuole si iscrive all’Università di Cambridge dove si laurea in scienze politiche e sociali. Il suo interesse verso l’attualità e il suo essere grintosa e anticonformista la portano a iscriversi prima al Partito Comunista di Gran Bretagna per poi iscriversi al Partito Socialista Scozzese.

Si appassiona inoltre alla recitazione e si iscrive alla Royal Shakespeare Company e recita anche per il Traverse Theatre per capire che la sua vocazione è il cinema.

L’inizio della carriera cinematografica

Il talento della Swinton non tarda a portarle riconoscimenti. Esordisce infatti con il ruolo della prostituta Lena nel film “Caravaggio” e cinque anni dopo interpreta Isabella di Francia nel film “Edoardo II” vincendo la Coppa Volpi come miglior interprete femminile al Festival di Venezia.

Nel 1992 diventa protagonista dell’adattamento cinematografico del romanzo “Orlando” di Virginia Woolf. Qui interpreta un personaggio delicato che cambia sesso nel corso della narrazione dimostrando la sua naturalezza nell’adattarsi a ogni tipo di ruolo.

Il successo ad Hollywood e i ruoli maggiori

Ad Hollywood tutti si accorgono della sua bravura e viene ingaggiata sempre di più per ruoli importanti. Nel 2000 recita a fianco di Leonardo Di Caprio nel film “The Beach”, l’anno successivo prende parte in “Vanilla Sky” a fianco di Tom Cruise e Penelope Cruz.

Nel 2002 ottiene una candidatura ai Golden Globe per il thriller “I segreti del lago” di cui è protagonista. Senza fermarsi interpreta un film dopo l’altro, prendendo parte nel 2003 al film inglese “Young Adam” e nel 2005 in “Constantine” dove interpreta l’arcangelo Gabriele.

Lo stesso anno ottiene anche il ruolo della strega bianca ne “Le cronache di Narnia-Il leone, la strega e l’armadio”. Nel 2007 esce un altro capolavoro a cui prende parte “Michael Clayton” con cui riceve la candidatura ai BAFTA e ai Golden GLobe e il premio Oscar di miglior attrice non protagonista.

Tra gli ultimi ruoli importanti ottenuti viene ricordata per aver recitato ne “Il curioso caso di Benjamin Button”, “Grand Budapest Hotel”, in “A bigger Splash” di Luca Guadagnino e nell’ultimo “Avengers: Endgame”.