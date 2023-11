Tra le tendenze inverno 2023 troviamo le unghie nere che, secondo TikTok, riescono ad aumentare l’autostima. Gli utenti social stanno valutando il potere non verbale delle varie manucure, svelando il significato dello smalto nero.

Tendenze inverno 2023, secondo TikTok le unghie nere aumentano l’autostima

Su TikTok gli utenti continuano a darsi consigli sulle ultime tendenze unghie per l’inverno 2023 e si aggiornano dando vita a fenomeni virali, valutando le supposizioni e le teorie beauty con tutti i loro significati. Tra gli esempi emersi ultimamente troviamo la Red Nail Theory, la teoria delle unghie rosse di cui parlavano tutti, che spiegava perché una donna quando indossa lo smalto rosso ha un impatto più positivo sugli uomini. Questa teoria ha raccolto quasi 300 milioni di visualizzazioni. Su TikTok sono sempre molto felici di valutare il potere non verbale dello smalto e questa volta è emersa la Black Nail Theory, che rivela il vero significato dello smalto nero, che potrebbe aumentare l’autostima delle donne. Unghie nere e lucide, spesso lunghe e affusolate, sono protagoniste indiscusse dei video dedicati a questa nuova teoria beauty. Secondo quanto raccontato dagli utenti sul social network, lo smalto nero aumenterebbe i livelli di self-confidence e, di conseguenze, promuoverebbe una maggiore autostima e consapevolezza di sé. Nello stesso tempo, una manicure nera avrebbe anche un impatto sulla percezione degli altri, dando alle persone l’impressione di mistero, sicurezza, audacia, che riesce sempre ad affascinare e intrigare, con una forte energia che TikTok ha definito Dark Feminine. Molte donne hanno scoperto nuove sensazioni con questo nuovo colore, perché in passato credevano che le unghie nere fossero esagerate o estreme, spesso anche fuori luogo. Invece, una volta superato il pregiudizio, hanno scoperto di sentirsi molto sicure di sé e potente.



Tendenze inverno 2023, unghie nere: la differenza tra Black Nail Theory e Red Nail Theory

La Red Nail Theory e la Black Nail Theory hanno conquistato tutti. Ma qual è la differenza tra smalto rosso e smalto nero? Secondo la prima teoria le unghie rosse avrebbero un effetto davvero eccellente in termini di attrazione del sesso maschile, un impatto molto forte sugli uomini. Le unghie nere, invece, sono uno strumento di forza e di potere femminile, in grado di far sentire le donne molto più sicure di sé. Sono due manicure sicuramente molto amate, che hanno degli effetti molto positivi sulle donne che decidono di sfoggiarle. I significati di queste teorie si stanno diffondendo sempre di più su TikTok e ci sono moltissimi video che lo hanno dimostrato. Le utenti sono sempre più affascinate dallo smalto nero, che è diventata na delle tendenze assolute di questo inverno in arrivo.

