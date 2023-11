È ufficiale, il colore di smalto per le unghie più di tendenza per questo Autunno 2023 è il verde in tutte le sue sfumature, in particolare il verde militare.

Il verde militare protagonista tra le tendenze unghie Autunno 2023

Quest’estate il colore pistacchio ha dominato il mondo delle unghie, portando freschezza, vivacità e allegria sulle nostre mani. Tuttavia, con l’arrivo delle giornate fredde le ultime tendenze hanno abbandonato le nuance fluo per fare spazio a colori più autunnali e sofisticati. Tra questi rientra al primo posto il verde militare. Una tonalità intensa, raffinata e versatile. Il verde militare infatti si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di abbigliamento e di stile. Ideale da sfoggiare di giorno, per una serata speciale o in ufficio. Può essere abbinato a colori neutri come il bianco, il nero o il grigio, oppure a colori vivaci come il rosa, il rosso o l’arancione.

Tendenze unghie Autunno 2023: protagonista il verde militare

Per chi è alla ricerca di look sobrio ma allo stesso tempo elegante, lo smalto verde militare, steso semplicemente sulle unghie o accompagnato da una nail art particolare, è il colore giusto. Ecco tante idee da cui poter prendere ispirazione per la vostra manicure autunnale:

Unghie corte e a tinta unita

Iniziamo proprio dal trend del momento, ovvero le unghie corte e a tinta unita, come abbiamo visto anche nelle passerelle delle ultime sfilate d’alta moda. Per questo tipo di manicure, la forma ideale è quella ovale o quadrata e leggermente affusolata.

Unghie verde militare con finish opaco Amatissime anche le manicure con finish opaco effetto vellutate. Perfette con il colore verde militare, per un risultato davvero raffinato.

Unghie verde militare con dettagli Per chi ama osare invece, è possibile impreziosire la vostra manicure verde militare dei dettagli più audaci: onde, forme astratte, cuoricini. Il tutto utilizzando delle sfumature del verde o delle nuance a contrasto.

Unghie verde militare con strass, pailettes e brillantini Se amate le unghie a tinta unita ma volete donare un tocco di vivacità alla vostre mani, potete optare per degli strass, delle pailettes o dei brillantini. Davvero glamour!

Unghie verde militare con dettagli metallici Da non perdere le unghie verde militare con dettagli metallici dorati argento. Manicure semplice ma elegantissima.

Unghie verde militare con dettagli floreali In tema con la stagione autunnale la manicure con base verde militare e dettagli floreali.

Unghie verde militare effetto marmo Che ne dite invece dell’ effetto marmo ? Una nail art richiestissima e amatissima. Non potete non ricrearla con il verde militare !

Unghie verde militare mismatched

Meravigliosa anche la manicure mismatched. Si tratta di una tecnica che permette di realizzare una nail art degradè con alla base un unico colore, in questo caso il verde militare. Si parte da una nuance più scura fino ad arrivare ad una nuance più chiara. Per un look sfumato e dinamico.

