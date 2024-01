Il nero liquirizia è ufficialmente il colore da sfoggiare per una manicure di tendenza nel 2024. Un tocco elegante, intenso, audace e profondo che farà risplendere le vostre unghie come non mai!

Tendenze unghie 2024: il nero liquirizia piace a tutte

Il nero liquirizia piace a tutte, compresa Selena Gomez. E’ stata proprio lei a lanciare la nuova tendenza unghie 2024, sfoggiando questa meravigliosa nuance in occasione dei Golden Globe. La scelta del nero liquirizia, infatti, non è passata inosservata: in una serata dedicata alla celebrazione dell’eccellenza cinematografica, gli occhi del pubblico erano puntati non solo sugli abiti sfavillanti delle star, ma anche sulle unghie della cantante. Il merito va al talentuoso Tom Bachik, manicurista di fiducia di Selena Gomez e di tante altre celebrità. Per la realizzazione di questo straordinario look, si è ispirato alla pelle nera verniciata. Scelta perfettamente in armonia con l’abito su misura creato da Giorgio Armani per la cantante. Non a caso, negli ultimi tempi lo smalto nero non è più limitato al look dark: si è evoluto come simbolo di estrema eleganza, raffinatezza, audacia e forza.

Tendenze unghie 2024: come replicare la manicure nero liquirizia di Selena Gomez

Selena Gomez ha abbracciato il trend delle unghie minimal optando per una forma corta ed arrotondata, con uno strato omogeneo di base trasparente, seguito da due strati di smalto classico. Ebbene sì, quell’effetto così lucido non è il risultato di un semipermanente, ma dell’iconico smalto numero 88 Licorice di Essie. La buona notizia? Puoi replicare questa manicure direttamente da casa senza spendere cifre esorbitanti. Difatti, la colorazione utilizzata dalla cantante appartiene ad un noto marchio americano di smalti per unghie low cost. Ma le soprese non finiscono qui. E’ facilmente reperibile su diversi siti online, tra cui anche Amazon, a soli 7 euro. Sorprendente, vero? Con Selena Gomez che continua a dimostrare che l’eleganza non deve necessariamente essere costosa, il nero liquirizia emerge come il colore per eccellenza tra le tendenze unghie 2024. D’altronde, la cantante si è sempre distinta per la sua umiltà e semplicità. Dunque, cosa aspettate? Siamo sicuri che diventerà la vostra nuance preferita del momento! Un must assolutamente da provare. Da oggi bellezza è alla portata di tutti, grazie a Selena Gomez e al suo stile inconfondibile.

