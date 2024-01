Tra le tendenze unghie 2024 spiccano le Aurora Nails, ovvero le unghie effetto Aurora Boreale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Tendenze unghie 2024: l’effetto Aurora Boreale è chic

Per questo 2024 tra le tendenze unghie spiccano le Aurora Nails, ovvero le unghie effetto aurora boreale, cioè si ispirano a riflessi verdognoli e violacei tipici delle notti boreali. Insomma questa manicure richiama proprio le varie sfumature dell’aurora boreale ed è davvero super chic. Le Aurora Nails sono unghie che difficilmente possono passare inosservate e sono in grado di cambiare coloro quando si muovono le dita, proprio come l’aurora boreale. Vengono chiamate anche Uruuru Nails e sono nate in Corea. Sui social sono ormai divenute virali, tantissimo i video e i tutorial presenti ad esempio sul popolare social di TikTok. Diciamo che i colori più quotati per realizzare le Aurora Nails sono dal rosa all’azzurro passando da viola e dal verde. Ma vediamo adesso insieme come fare per realizzare le Uruuru Nails anche a casa.

Unghie effetto Aurora Boreale: come realizzarle a casa

Come abbiamo appena visto, le Aurora Nails o Urururu Nails, sono tra le tendenze unghie del 2024. Un modo originale e super chic per ricreare le varie sfumature di uno dei fenomeni atmosferici più belli e magici che esistono, ovvero l’aurora boreale. Se volete anche voi realizzare le Aurora Nails vediamo adesso insieme come fare. Innanzitutto è bene ricordare che le Uruuru Nails sono di aspetto molto simili alle Glazed Donut Nails, cioè le unghie effetto cristallo che hanno spopolato negli ultimi anni. Per realizzare le Aurora Nails potete acquistare uno smalto effetto aurora boreale, ovvero uno smalto formulato per rilasciare sopra l’unghia un mix cromatico iridescente che ricorda proprio le sfumature tipiche dell’aurora boreale, oppure potete applicare sull’unghia un colore base a scelta, dopo di che metterci sopra una polvere olografica al fine di creare movimenti differenti. Oppure potete anche scegliere semplicemente di applicare uno smalto adesivo che riproduce i colori dell’aurora boreale. Le Aurora Nails si adattano bene a tutti i tipi di unghia, sia quindi a quelle corte, a quelle medie e anche a quelle lunghe. Inoltre si adattano anche alle varie forme dell’unghia, a mandorla, a stiletto e quadrate. Vediamo adesso insieme alcune idee di Aurora Nails che potete provare subito:

Aurora Nails Arcobaleno : un’idea super chic da provare sono le Aurora Nails Arcobaleno, sulle unghie a mandorla con base blu spiccano dei riflessi holo nelle sfumature dell’arcobaleno.

: un’idea super chic da provare sono le Aurora Nails Arcobaleno, sulle unghie a mandorla con base blu spiccano dei riflessi holo nelle sfumature dell’arcobaleno. Aurora Nails in rosa: per chi ha le unghie corte può optare per una base color rosa pesca arricchita da glitter e tocchi di arcobaleno.

per chi ha le unghie corte può optare per una base color rosa pesca arricchita da glitter e tocchi di arcobaleno. Aurora Nails classiche: le classiche Uruuru Nails vedono le unghie ricoperte di gel trasparente e percorse da riflessi cangianti in verde e in viola.

le classiche Uruuru Nails vedono le unghie ricoperte di gel trasparente e percorse da riflessi cangianti in verde e in viola. Aurora Nails effetto Candy: per chi vuole osare si può optare per le unghie effetto caramella con riflessi freddi.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze unghie Inverno 2024: 5 colori (+1) per gennaio e febbraio

Unghie invernali corte, chiare e semplici per il 2024