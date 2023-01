Non fa in tempo a partire una tendenza che in un attimo si parla già di quella successiva. Le unghie continuano a essere protagoniste di stile e di tendenza per tutto il 2023: quali saranno i colori must have per la primavera-estate? Quali le nail art più gettonate? Andiamo a scoprirle insieme.

Tendenza unghie 2023: che cosa scegliere per la primavera-estate

La manicure primaverile-estiva si tinge di colori e di vivacità, ma non rinuncia ai grandi classici e alle tonalità più neutre. Gli evergreen, del resto, si chiamano così per un motivo.

Se dobbiamo pensare alle tendenze unghie per la stagione calda del 2023, possiamo dire con ferma certezza che le nail art occuperanno gran parte della scena, così come le trame floreali e i glitter.

Unghie dal finish metallico

Provate a cambiare un po’ stile e tuffatevi nelle magiche sfumature metalliche. Il finish metallico opaco, infatti, si rivela una delle principali tendenze unghie per la primavera-estate 2023. I colori metallizzati diventano i protagonisti assoluti delle unghie, ma anche del makeup. Sì alle tonalità argento, alle tonalità bronzo e a quelle oro: il finish metalized è d’obbligo.

Glitter e applicazioni gioiello: la luce non può mai mancare!

Scegliere i glitter non è mai sbagliato, anzi. La manicure glitterata torna a conquistare le unghie anche per la primavera-estate 2023. L’idea è quella di splendere, sempre. Che sia un’unghia piena o che sia una french manicure glitterata, il glitter rimane una tendenza assoluta.

Per provare qualcosa di diverso, invece, potreste pensare di scegliere una manicure luminosa con applicazioni gioiello. Base unghia neutra e piccoli elementi gioiello che non passeranno inosservati: gemme, perline, piccoli strass, impreziosiranno le vostre unghie e le renderanno sì cool e fresche, ma anche molto eleganti.

French manicure delicata e “pastellosa”: must have primavera-estate 2023

La french manicure è un evergreen immortale. Adattabile a ogni stagione, scegliere la french manicure si rivela sempre la scelta perfetta. Per la stagione primaverile-estiva del 2023, si potrebbe pensare di optare per tonalità più fresche e luminose, giusto per ottenere una luce maggiore sotto i raggi del sole.

Provate con le tonalità pastello, come il rosa, l’azzurro e il giallo. È un sì anche per le lunette sia metalliche, altra grande tendenza di stagione.

Delicate ed eleganti, le unghie con french non vanno mai in letargo.

Nail art creative: immancabili per la bella stagione

Al primo sole le unghie si tingono di fiori, di disegni tropicali come palme, frutti esotici e, udite udite, anche fenicotteri. Tutti gli elementi della bella stagione vestiranno le unghie e le renderanno fresche e sbarazzine.

I grandi classici: nude e colori pieni

I grandi classici non muoiono mai: sì a unghie naturali con tonalità chiare, nude ed extra delicate. Altrettanto apprezzate e ben accette le manicure con tonalità piene e calde come il color cioccolato, il bianco latte stile gesso e, ovviamente, la tonalità Pantone del 2023, il Viva Magenta.

La creatività è la protagonista della primavera-estate 2023: cercate l’ispirazione anche in base al mood che vi travolge e divertitevi a creare nuovi stili personalizzati.