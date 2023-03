Per la primavera 2023 che è ormai alle porte, l’intramontabile e amatissima French Manicure diventa più sfumata e vanigliata, prendendo il nome di American French Manicure. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saper di più su questa nuova tecnica che sta già conquistando tantissime donne.

Tendenze unghie primavera 2023: l’American French Manicure

La French Manicure, ovvero quella tecnica in cui si applica dello smalto bianco lungo il bordo superiore dell’unghia e si ricopre il resto dell’unghia con dello smalto dai toni naturali, è un classico che non passa mai di moda, grazie alla sua eleganza naturale e alla bassa manutenzione, oltre al fatto di avere il pregio di saper far apparire le mani più giovani, il che la rendono tra le tecniche più amate al mondo da noi donne. Per questa primavera 2023 i nail artist d’oltreoceano hanno pensato di migliorare ancora di più questa tecnica, rendendola sempre più contemporanea, chic e sobria. Da queste premesse è nata l’American French Manicure, chiamata anche Vanilla French Manicure, per via del colore vanigliato che da una svolta cromatica alla classica French Manicure.

L’American French Manicure è una tecnica abbastanza fedele alla nail art originale, ma usa un bianco più sporco e neutro sulla punta delle dita, invece del classico bianco puro, mentre il resto dell’unghia ha un colore più vicino a quello naturale dell’unghia, poiché l’obiettivo di questa tecnica è proprio quello di far apparire le unghie il più naturali possibile.

American French Manicure: differenze con la classica French Manicure

L’American French Manicure si presenta come una nail art dolce e versatile, va benissimo sia con un outfit elegante sia con un outfit sportivo, in pratica per ogni tipo di occasione. Vediamo adesso quali sono le due differenze principali tra l’American French Manicure e la classica French Manicure:

La French Manicure è caratterizzata dal colore bianco bello nitido sulla punta dell’unghia e da uno spessore rilevante, mentre la base è di un rosa chiaro. L’American French Manicure prevede invece che la base dell’unghia sia di un colore rosa nude , molto più simile al colore originale dell’unghia, e sulla punta non c’è più il classico bianco marcato, ma un bianco molto più sfumato, al fine di ottenere un effetto il più naturale possibile.

Un'altra importante differenza tra le due tecniche sta nella forma dell'unghia. Se nella French Manicure l'unghia viene sagomata con la punta affilata o, ancora più spesso, la sua forma presenta angoli squadrati e taglienti, donando così alle mani forza e carattere, nell'American French Manicure si preferisce una forma a mandorla, l'almond shape, arrotondata e curvy. In questo modo, non solo si ottiene una forma più naturale e fedele a quella che è la forma originale dell'unghia, ma la ricrescita dell'unghia stessa sarà impercettibile per alcune settimane, a differenza della French Manicure classica.

Infine è importante sapere che il colore della American French Nails può anche essere leggermente modificato in base al colore della pelle di chi le indossa. In questo caso sarà compito di chi effettuerà la manicure creare una tinta vanigliata che viri più al rosa o più al giallo.