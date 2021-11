Tale e Quale Show, Carlo Conti in lacrime: “Ci ha lasciato, è successo un anno fa”

Piccolo momento di sconforto per Carlo Conti durante la scorsa puntata di Tale e Quale Show. Mentre i Gemelli di Guidonia stavano imitando i Pooh, il conduttore era quasi in lacrime nel ricordare la scomparsa di Stefano D’Orazio.

Carlo Conti in lacrime

“Ci ha lasciatoi. È successi mentre ero a casa“, ha dichiarato Conti in diretta. Impossibile non notare il suo stato d’animo tanto che la commozione in studio è stata palpabile. Pur senza citare il nome della band imitata (“Per rispetto non diciamo i Pooh, perché Stefano D’Orazio ci ha lasciato”) si è lasciato travolgere dall’emozione ricordano che “purtroppo è successo un anno fa, eravamo qua, anzi ero a casa a causa del Covid”.

Carlo Conti in lacrime: “Era veramente una brava persona”

Un momento emozionante vissuto nello studio di Tale e Quale Show in cui, nonostante non siano riusciti a trionfare, tre fratelli hanno fatto vivere una grande emozione al pubblico in studio e a casa. Dopo le parole di Carlo Conti, anche Loretta Goggi ha voluto ricordare Stefano D’Orazio, scomparso tragicamente il 6 novembre 2020: “Era veramente una brava persona“.