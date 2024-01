Struccarsi con l‘olio di cocco non fa così bene alla pelle come si pensava. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i motivi per smettere di farlo.

Struccarsi con l’olio di cocco fa male alla pelle: 5 motivi per smettere

In particolare negli ultimi anni, l’olio di cocco è stato considerato come un vero elisir di bellezza, e spesso è stato scelto come struccante. Secondo alcuni studi pare però che l’olio di cocco non faccia così bene alla pelle come in realtà si credeva. In realtà, come struccante, sarebbe meglio non usare nessun tipo di olio. Se state usando l’olio di cocco come struccante, vediamo adesso insieme 5 motivi per cui sarebbe meglio smettere di farlo:

L’olio di cocco può essere la causa della comparsa di comedoni e brufoli, in particolare se si ha la pelle grassa. Essendo un olio comedogenico, può contribuire alla comparsa di punti neri, sfoghi e brufoli. L’olio di cocco non è così idratante come si pensa e quindi, soprattutto chi ha la pelle secca, non può beneficiare delle promesse fatte dall’olio di cocco. L’olio di cocco non ha proprietà umettanti ma anzi è proprio il contrario, infatti respinge l’acqua. L’olio di cocco non può inoltre considerarsi un vero e proprio struccante, quindi non andrà a rimuovere perfettamente il trucco. L’olio di cocco è ricco di grassi saturi e quindi non va assolutamente bene per chi ha la pelle grassa.

Come e cosa usare per struccarsi: il modo giusto per una pelle sana

Come abbiamo appena visto, struccarsi con l’olio di cocco non è una scelta giusta da fare, poiché l’olio di cocco a lungo andare potrebbe arrivare a nuocere alla pelle. Ma cosa utilizzare quindi per struccarsi? Innanzitutto è essenziale capire che tipo di pelle è la nostra e acquistare prodotti che siano adatti appunto al nostro tipo di pelle, che può essere grassa, secca, normale. Il latte detergente e l’acqua micellare sono al giorno d’oggi i prodotti migliori per struccarsi, che permettono di rimuovere ogni segno di trucco e non fanno male alla pelle. Se poi si opta per un prodotto naturale ancora meglio. Importante sottolineare quanto sia importante struccarsi ogni giorno, salvo rare eccezioni, il consiglio è quello di non andare mai a dormire truccate. Struccarsi vuol dire liberare la pelle da trucco, sporco e sebo e, se non lo si fa, si aumenta il rischio di comparsa di punti neri e brufoli, oltre al rischio che l’incarnato si ingrigisca. Inoltre è bene ricordare che la skincare va eseguita solamente sul viso pulito, non mettete mai creme e sieri su un viso truccato. Per struccarsi correttamente, è bene prima rimuovere il make up, poi andare a detergere in profondità. Per chi ha la pelle mista, grassa o sensibile il consiglio è puntare sull’acqua micellare, chi invece ha la pelle secca su un latte detergente.

