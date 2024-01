Il burro struccante è un detergente molto cremoso molto amato dalle donne. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori low cost da provare subito.

Burro struccante: a cosa serve?

Il burro struccante è un detergente molto cremoso, spesso caratterizzato da una consistenza solida e simile a un balsamo denso. Il burro struccante è ottimo per rimuovere il make up e per pulire la pelle in profondità. Il burro ha tre caratteristiche principali, ovvero idrata, deterge e nutre, per questo viene scelto da tantissime donne. Inoltre la maggior parte dei burri struccanti sono adatti a tutti i tipi di pelle, anche quelle molto sensibili. Ma vediamo adesso insieme quali sono i 10 migliori low cost da provare subito.

Miglior burro struccante low cost: la top 10

Vediamo adesso insieme quali sono i migliori burro struccante low cost. La top 10:

Clinique Take The Day Off: dalla texture vellutata, il che lo rende perfetto anche per i trucchi più marcati. Efficace anche sul make up waterproof, lascia l’incarnato idratato e pulito. Lo trovate su Amazon al costo di 30 euro. Diego Della Palma struccante viso: si tratta di un balsamo struccante detossinante efficace su qualsiasi tipo di trucco, sia per pelli secche sia per pelli normali. Lo trovate su Amazon al costo di 21 euro. Aqua Bomb Makeup Remove Cleansing Balm di Belif: dalla consistenza fresca e leggere combatte ogni tipo di impurità e lascia la pelle morbida e idratata. Lo trovate su Sephora al costo di 33 euro. Banila Pulire Zero Cleansing Balm Rivitalizzante: il miglior balsamo struccante coreano, strucca ed esfolia per una pelle subito rivitalizzata. Lo trovate su Amazon al costo di 23 euro. Natura Siberica Burro Bianco Detergente e Struccante Viso: tra i migliori per pelli miste e grasse, strucca, deterge e regola la produzione di sebo. Lo trovate su Amazon al costo di 16,90 euro. Lierac Balsamo in Olio Struccante Viso a Risciacquo: perfetto per chi ha la pelle secca, agisce sia in superfice sia in profondità, elimina le cellule morte e rende la pelle più luminosa e giovane. Lo trovate su Amazon anche se al momento non è disponibile. Esteé Lauder – Advanced Night Repair Micro Cleansing Balm: purifica e pulisce la pelle, rimuove il trucco e ogni tipo di impurità, pulendo la pelle in profondità. Lo trovate su Sephora al costo di 54 euro. Physicians Formula The Perfect Matcha 3 in 1 Melting Cleasing Balm: perfetto per ogni tipo di pelle, anche quella sensibile. Vegano e ricco di anti ossidanti. Lo trovate su Amazon al costo di 11 euro. Yepoda The Calm Balm: struccante detergente con proprietà calmanti adatto a pelli sensibili. Tra i più venduti e virale sui social, lo trovate su Amazon al costo di 25 euro.

Miin Aromatica Orange Cleansing Sherbet: uno dei migliori struccanti coreani all’arancia con proprietà esfolianti e seboregolatrici. Lo trovate su miin-cosmetics al prezzo di 34 euro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

L’importanza di una corretta skincare routine e i suoi benefici sul lungo termine

Selena Gomez confessa: “Ho fatto il botox”