Ora che la notizia della chiusura di ChatGPT ha fatto il giro del mondo, sono moltissime le persone che si stanno chiedendo quali siano delle valide alternative all’applicazione di intelligenza artificiale. Dunque non disperate: andiamo alla scoperta delle alternative da utilizzare al posto di ChatGPT.

Stop a ChatGPT: le alternative da utilizzare

Ormai ci si era abituati a utilizzare quotidianamente ChatGPT, ma dopo lo stop del Garante per la protezione dei dati personali e il blocco del suo utilizzo in Italia, ci si sta domandando: «Quali sono le alternative da utilizzare al suo posto?». A quanto pare di soluzioni efficaci ne esistono diverse, perciò scopriamole insieme più nel dettaglio.

1. AI Chat

Tra le prime alternative da utilizzare al posto di ChatGPT c’è proprio AI Chat di Contents.com, strumento essenziale ed efficace per la realizzazione di contenuti web. Grazie ad AI Chat si raggiungeranno tre obiettivi specifici: scoprire il futuro della generazione del linguaggio naturale, superare la famigerata sindrome della pagina bianca e infine ottenere sempre idee super pertinenti per creare contenuti originali. AI Chat è molto semplice da utilizzare e bastano pochi passaggi per scoprire la potenza dell’intelligenza artificiale. Dopo avere selezionato la lingua, il ton of voice desiderato e avere dato un piccolo input alla piattaforma, vi basterà attendere qualche secondo per vedere grandi risultati. Il primo periodo è gratuito e dura 7 giorni, passati i quali dovrete scegliere il miglior piano tariffario in base alle vostre esigenze.

2. Perplexity.ai

Anche Perplexity.ai è una valida alternativa da utilizzare al posto di ChatGPT. Come se fosse una chat, anche tale applicazione fornisce una risposta scritta e lo fa in due versioni differenti. Una prima concisa e più breve, mentre la seconda è sempre più dettagliata e più lunga. Perplexity.ai funziona un po’ come Google, ma i risultati non sono solamente link. Oltre a questo, Perplexity.ai fornisce anche una lista con link cliccabili delle fonti usate e un certo numero di suggerimenti di ricerche correlate.

3. YouChat

Il sito funziona un po’ come un motore di ricerca tradizionale e regala all’utente tutta una serie di link, di foto e di video da analizzare. Ma non solo: all’interno del sito è presente una funzione particolare che si chiama proprio YouChat. Non si tratta di un dialogo vero e proprio perché non c’è modo di approfondire l’argomento trattato, ma in ogni caso c’è un rimando ai link delle fonti utilizzate.

4. Bing AI

Forse è una delle applicazioni più vicine a ChatGPT. L’obiettivo principale di Bing AI è quello di instaurare un dialogo, ma come funziona? Si parte da una risposta essenziale dalla quale è possibile fare un ulteriore approfondimento con domande successive. Il risultato che si ottiene è quello di una chat quasi fedele alla normalità.

5. Rytr

Sì a chat per fare domande e ricevere informazioni, ma sì anche a una funzione “Immagini” utile alla produzione di illustrazioni partendo da una semplice descrizione. Si tratta di Rytr, altra app di intelligenza artificiale volta a creare contenuti originali e di impatto. Dopo avere scelto un argomento, la lingua, il tono e la “richiesta”, Rytr fa tutto il resto. Basta provarlo per capirne la potenza.

Come avete visto le alternative a ChatGPT ci sono e sono tutte molto efficaci. Non vi resta che sperimentare: buon divertimento!