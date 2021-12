Come l’intelligenza artificiale influenza il mondo dei giochi online

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più a far parte delle nostre vite. Questo anche quando parliamo di giochi come videogame oppure siti di giochi online come Lucky Lady Charm Deluxe gratis . Nei videogiochi essa ha un’azione quasi di supporto al giocatore e permette di farlo addentrare in scenari sempre nuovi.

L’utilizzo del deep learning permette di proporre al giocatore scenari sempre più in linea con il suo modo giocare, attraverso personaggi che interagiscono con lui, capaci di ricordare i suoi comportamenti e garantendo una comfort zone unica dove può giocare come vuole.

Già questo quadro è uno sguardo verso il futuro, aprendo prospettive del tutto nuove, esperienze maggiormente realistiche e nettamente più vicine all’esperienza umana.

La possibilità di plasmarsi sulla base delle azioni, dei gusti, dell’emotività individuale e di tanti altri fattori, offre l’opportunità di generare mondi interattivi ogni volta diversi, il più possibile vicini all’individualità soggettiva

Come funzionerà il deep learning

L’uso del deep learning serve proprio a questo: garantire un gioco unico sulle caratteristiche del giocatore. I personaggi sono proprio come li si vuole e si aggiornano in base alle proprie esperienze.

In questo scenario, il game play generato dall’Intelligenza Artificiale sarà impossibile da rovinare con uno spoiler, proprio perché ognuno avrà un’esperienza unica.

I futuri npc saranno fatti con l’AI

Gli npc, ossia i Non Player Character sono l’altra parte del gioco. Personaggi che sfuggono al controllo del player. L’intelligenza artificiale può essere solo d’aiuto per l’orientamento di questo carattere del videogame.

Essi contribuiscono a rendere immersiva l’esperienza, ma devono essere di qualità, questo è abbastanza complicato.

Per questo può venire in aiuto l’Intelligenza artificiale, che può aiutare gli npc in base alla parte del giocatore e rendere il gioco più fluido oppure rendere realistico il comportamento di alleati e concorrenti per dare l’impressione che una gara sia svolta contro altri personaggi reali.

L’intelligenza artificiale ha cambiato anche il mondo delle scommesse online

Anche i siti di scommesse e giochi online hanno subito una vera e propria rivoluzione grazie all’intelligenza artificiale e i big data. In questo caso un complesso algoritmo fornisce una nuova esperienza agli utenti. Misura in particolare due parametri statistiche avanzate e pronostici precisi delle partite.

Anche in questo caso l’AI aiuta l’utente a giocare in modo adeguato facilitando il compito e garantendo i risultati migliori.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e dei big data ovviamente non è applicata solo al campo dei giochi, ma negli ultimi anni si sta espandendo anche per il settore cinematografico, per la musica e per tantissimi altri campi.

Siamo già abituati col digitale a trovare ciò che vogliamo quando lo vogliamo, velocemente. L’intelligenza artificiale garantisce un’esperienza ancora più precisa perché apprende le caratteristiche del target di riferimento e si comporta come loro.

Un’invenzione fantastica che è una vera e propria rivoluzione e si prospetta l’applicazione sempre in più ambiti.