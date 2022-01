Stile casinò: quale vestito e accessori scegliere

Tutti coloro che non sono frequentatori assidui di casinò potrebbero trovarsi un po’ in difficoltà nel capire che tipo di abbigliamento scegliere per questo tipo di evento. Alcune persone traggono ispirazione dal glamour hollywoodiano, dai classici del cinema, immaginando di sedersi a tavoli da gioco con abiti da cocktail, smoking, papillon e accessori sgargianti.

Ma in che modo è bene vestirsi per cercare di rispettare il dress code? Questo tipo di domanda è spesso pronunciata da tutti quei giocatori che si sono abituati a giocare e scommettere da casa, attraverso case da gioco online nonaams.com e piattaforme online. Il compito è sempre arduo la prima volta, ma è possibile trovare consigli ideali per riuscire così a stabilire quale sia l’abbigliamento appropriato per un casinò terrestre. E noi lo scopriremo di seguito!

Regole generali per capire come vestirsi per entrare in un casinò

La prima cosa da fare è controllare direttamente che tipo di abbigliamento preveda il casinò terrestre che hai scelto di visitare. I siti internet ufficiali di queste sale permettono infatti di scoprire quale sia il codice di abbigliamento specifico, così da non sfigurare o da non rischiare di essere lasciati fuori dal casinò. Possiamo dire che normalmente le regole generali di un casinò vietano di indossare:

Infradito o crocs che sicuramente non ti permetteranno di superare l’ingresso;

Scarpe da ginnastica e sneakers dopo le 18:00;

Abiti sporchi;

Abbigliamento strappato o rovinato, anche se è di moda o di una marca famosa.

Inoltre considera che molti casinò possono essere più accoglienti di giorno e magari accettare anche abiti casual, ma tendono a diventare più rigidi per chi entra di sera.

Suggerimenti per un abbigliamento semi-formale

Questo è lo stile di abbigliamento più comune nei casinò di tutto il mondo: possiamo anche definirlo un “elegante rilassato”, proprio perché non è rigoroso. È ideale per gli eventi prima di mezzogiorno, quindi da pieno giorno e permette di indossare jeans scuri, camicia e scarpe in pelle per gli uomini. Le donne invece si devono orientare su abiti da cocktail o tailleur con pantalone.

Volendo osare un pochino di più si può puntare sull’effetto casual, optando per gonne, pantaloni, camicette e maglioni con colletto ma senza una scollatura eccessiva per le donne. E per l’uomo invece giacche sportive, camicie abbottonate senza obbligo di cravatta.

Abbigliamento formale da casinò

Quando invece devi entrare in un casinò terrestre che riporta espressamente “l’obbligo di abiti formali”, dovrai fare scelte ben diverse. Puoi partire da scelte più “soft” che prevedono:

Gonne a tubino e di media lunghezza, bluse da sera, blazer e giacche con scarpe casual e gioielli non troppo eccentrici per le donne;

Un abbigliamento caratterizzato da camicie chiare, scarpe formali e cravatte (sempre facoltative) per gli uomini.

Se invece vuoi puntare sullo step successivo, e non limitare la tua eleganza, allora è bene che le donne scelgano design classici, colori scuri e abiti lunghi fino a terra, ma non sono da escludere gli abiti da cocktail raffinati. Sono ben accetti anche i tailleur sempre con scarpe da sera con tacco alto.

Gli uomini invece devono rigorosamente avere una giacca con pantaloni abbinati, di solito in nero o blue navy. La camicia dovrebbe essere bianca e abbinata con un gilet, cravatta e papillon. Anche i calzini dovranno essere neri e come puoi immaginare è il look perfetto per tutti coloro che vogliono recarsi in un casinò la sera.

Conclusione

Come vedi la scelta del look ideale per entrare in un casinò terrestre, come per esempio Casinò di Sanremo, è vasta e tutto dipende dal tipo di rigore stilistico e fashion previsto dalla sala da gioco. In base a tale livello di eleganza potrai orientarti su capi degni di una serata elegante ma non troppo impegnativa, oppure su capi che metteresti solo per andare a un matrimonio super chic.