Stefan Airapetjan è un cantante estone che rappresenterà l’Estonia dell’Eurovision Song Contest 2022. Il suo brano eurovisivo con cui parteciperà all’evento è Hope. Scopriamo chi è Stefan!

Chi è Stefan

Stefan è nato a Viljandi, il 24 dicembre del 1997. La sua grande occasione è arrivata nel 2018 quando è arrivato al terzo posto al concorso di preselezione dell’Eurovision dell’Estonia, Eesti Laul ,come parte del duo VAJÉ con la canzone Laura (Walk with Me).

Nel 2019, ha ritentato la selezione come solista con il singolo Without You, posizionandosi al terzo posto. Nel 2020, partecipa nuovamente al concorso, ma si classifica al settimo posto nella competizione con By My Side. Grazie al suo singolo è stato candidato agli Eesti Muusikaauhinnad, i premi annuali dell’Estonia. Nel novembre del 2021 è stata annunciata la quarta partecipazione del cantante a Eesti Laul. Il 12 febbraio è risultato vincitore e quindi rappresentante dell’Estonia all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Il brano eurovisivo è Hope, pubblicato il 5 dicembre 2021.

Hope, il brano di Stefan

Hope è un singolo del cantante estone Stefan, pubblicato il 5 dicembre 2021. Il brano eurovisivo è un appello universalea non perdere la speranza e la fede. Solo rimanendo uniti e non perdendo la speranza riusciremo ad andare incontro ad un giorno nuovo fatto di pace:

Speranza’ è molto semplice. Ne abbiamo tutti bisogno e dobbiamo rimanere forti e uniti. Tutti noi vogliamo la pace nel mondo, e soprattutto ora abbiamo bisogno di speranza per un futuro migliore e più luminoso.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata. Anche se da alcuni post sembra impegnato sentimentalmente con una ragazza, Victoria Koitsaar. Inoltre, la ragazza sembrerebbe che lo abbia accompagnato in Italia per l’evento.

Curiosità

Stefan è stato nominato l’ uomo più sexy dell’anno del paese dalla popolare rivista Kroonika.

I suoi genitori sono armeni.

Stefan è un fan dell’icona americana come Johnny Cash e del maestro italiano come Ennio Morricone.

Il video musicale ufficiale di Hope è stato girato nel deserto di Tabernas, in Spagna, lo stesso luogo della trilogia dei dollari di Sergio Leone.

Grazie alla sorella, ha iniziato a cantare: