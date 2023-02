Marco Mengoni ha condiviso un video su TikTok in cui svela l’esistenza di un gelato che porta il suo nome. Oltre al gelato, protagonisti del siparietto sono lui e Lazza. Ecco cosa si si sono detti.

Spunta il gelato Marco Mengoni, ingredienti e gusti: ecco il video su TikTok

Il video diffuso su TikTok inizia con Marco Mengoni che ride e poi mostra un conversazione Whatsapp tra lui e Lazza. Il rapper milanese, classificatosi secondo a Sanremo 2023, invia una foto al vincitore del Festival mentre è in gelateria. Il nome di un gusto di gelato che sta per scegliere si chiama proprio Marco Mengoni. Per scherzare Lazza invia una nota audio a Mengoni in cui gli dice: “Ma è possibile mai che sono in una gelateria e c’è un gusto che si chiama Marco Mengoni? Chissà che schifo che fa“.

Il cantante risponde alla nota audio di Lazza con una risata. Il rapper milanese, incuriosito, decide quindi di provare quel gusto di gelato che ha come ingredienti fondente rhum e amarena. Dopo averlo mangiato si è ricrede ed invia un’altra nota audio a Mengoni in cui afferma: “No, invece devo dirti che era buono, l’ho preso“.

La replica di Marco Mengoni e l’amicizia tra i due cantanti

Dopo questo simpatico scambio di battute, Marco Mengoni continua a registare il video.

Incuriosito dal gelato che porta il suo nome decide di assaggiarlo. Dopo aver assaporato il primo morso, allora, replica in maniera ancora più simpatica a Lazza e gli dice: “Buono bro, sa un po’ di cenere“. Poi scoppia a ridere. Il riferimento di Mengoni è al titolo della canzone di Lazza “Cenere”, in gara al Festival di Sanremo. Tra i due cantanti è nata una vera e propria amicizia grazie al Festival della canzone italiana e lo tesimonia anche l’abbraccio sincero che si sono dati durante la proclamazione del vincitore di Sanremo 2023.