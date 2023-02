Sanremo 2023, Marco Mengoni: la cittadina di Ronciglione riunita in teatro per la finale.

Marco Mengoni è il cantante più quotato per la vittoria del Festival di Sanremo 2023. In occasione della finale, il sindaco di Ronciglione, paese natale dell’artista, ha chiamato a raccolta tutti i cittadini nel teatro comunale.

Sanremo 2023, Mengoni: Ronciglione in teatro per la finale

In gara al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Due vite, Marco Mengoni è, secondo i bookmakers, il cantante che porterà a casa la vittoria. Per sostenerlo al meglio, il sindaco di Ronciglione, paese natale dell’artista, ha chiamato a raccolta tutti i concittadini nel Teatro comunale Ettore Petrolini. “Questo è un momento magico per la nostra cittadina. E’ tornato il nostro carnevale, siamo entrati nei borghi più belli d’Italia e ora c’è Marco a Sanremo: come ha detto lui l’importante è dimostrare di esserci, ma ovviamente qui si fa il tifo solo per lui“, ha dichiarato il sindaco di Ronciglione.

L’annuncio del sindaco di Ronciglione

Il sindaco di Ronciglione, cugino di terzo grado di Marco Mengoni, ha diffuso sui social un invito a tutta la cittadinanza. Si legge:

“Quando Marco Mengoni chiama, Ronciglione risponde! Ancora incantati dall’esibizione di ieri sera a Sanremo del nostro concittadino Marco Mengoni, siamo felici di invitare i cittadini all’evento organizzato dal Comune di Ronciglione per condividere tutti insieme l’emozione dell’ultima serata del Festival e fare il tifo per Marco”.

Ronciglione riunita per Marco Mengoni

Gli abitanti di Ronciglione sono stati invitati al Teatro comunale Petrolini per assistere alla finale del Festival di Sanremo, fissata per sabato 11 febbraio. A partire dalle ore 20:40, i cittadini potranno entrare gratuitamente in teatro per sostenere Marco Mengoni e godersi la kermesse musicale sul maxischermo. La serata è stata organizzata dal comune in collaborazione con il gruppo mascherato Le Carnevalare.