Le spille della Regina Elisabetta sono state messe in mostra per la prima volta. Da quelle che testimoniano i momenti solenni ai cimeli di famiglia, poterle osservare sarà un’occasione davvero meravigliosa e imperdibile per tutti.

Le spille della Regina Elisabetta in mostra

La settimana di eventi straordinari per il Giubileo di Platino si è conclusa con un regalo davvero speciale, ovvero momenti come la foto di rito al bancone per il Trooping the Colour e molti altri. Le celebrazioni per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, però, non sono finite lì, ma vanno avanti. Dal 7 luglio al 26 settembre 2022, infatti, la mostra Platinum Jubilee The Queen’s Coronation, sarà aperta ai visitatori del Castello di Windsor.

Un’occasione davvero incredibile per tutti coloro che amano la Regina e che vogliono festeggiare in grande i 70 anni del suo regno. La manifestazione esplora l’incoronazione di sua maestà del giugno 1953 con ritratti inediti, fotografie e diversi oggetti speciali, come l’abito da cerimonia, con tanto di collana e orecchini, indossati per l’incoronazione. Al centro dell’esposizione saranno presenti anche le spille che ha indossato la Regina Elisabetta II nel corso degli anni.

Tra queste ci saranno quelle che segnano i momenti più importanti della sua carriera, come quella scelta per l’Apertura di Stato del Parlamento nel 2021, ma anche quelle che appartengono ai cimeli storici della famiglia. Tra le spille in mostra c’è anche un set di quattro spille di diamanti che sono state donate alla Regina in occasione del suo Giubileo di diamanti nel 2012.

Ogni gioiello rappresenta un emblema floreale del Regno Unito, con rose per l’Inghilterra, cardi per la Scozia, narcisi per il Galles e quadrifogli per l’Irlanda del Nord. Le spille sono un regalo del Sultano dell’Oman e la regina le ha indossate in diverse occasioni durante le sue visite istituzionali, come quando ha scelto la spilla a narciso per aprire il Sixth Senedd a Cardiff nel 2021.

Le spille sono in mostra per la prima volta

Poter vedere le spille indossate dalla Regina Elisabetta II è sicuramente un’occasione unica, perché sono un vero e proprio simbolo, molto importante durante il suo regno, con un significato davvero unico. Caroline de Guitaut, curatrice della mostra, ha condiviso informazioni su Harper’s Bazar Uk. “È molto speciale poter esporre per la prima volta le quattro spille sotto forma di emblemi dei paesi del Regno Unito, in particolare perché sono state donate alla Regina relativamente di recente per il Giubileo di diamante nel 2012. Nonostante siano aggiunte abbastanza nuove alla sua collezione personale di gioielli, sono state indossate spesso nelle nazioni interessate” ha dichiarato. Ma non è tutto, perché tra gli altri pezzi forti della collezione ci sono anche la spilla a forma d’acero con l’emblema del Canada, la spilla a giglio con l’emblema dello Zimbabwe e la spilla di felce d’argento con l’emblema della Nuova Zelanda. Ognuno di questi oggetti così preziosi racconterà al pubblico una storia diversa, che fa parte della vita e della carriera della Regina Elisabetta II.