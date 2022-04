Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno lanciato un appello ai fan e l’ex calciatore ha fatto sapere che sarebbe stato hackerato il suo profilo Instagram.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: il profilo Instagram

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno lanciato un appello ai fan mettendoli in guardia dopo che il profilo Instagram dell’ex calciatore sarebbe stato hackerato.

“Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi”, ha fatto sapere Aruta.

Ursula Bennardo è invece intervenuta sulla questione affermando in un video: “Siamo un po’ in ansia, se non altro perché stanno pubblicando dei contenuti che non sono nostri, suoi”.

La truffa sui social network

Sul profilo Instagram di Sossio Aruta sono apparsi alcuni messaggi che prometterebbero facili guadagni in cambio di piccole somme di denaro e anche per questo l’ex calciatore e la sua compagna hanno deciso di attivarsi per mettere in guardia i fan. Non è la prima volta che episodi simili capitano a personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, e spesso denunce simili sono apparse sui social dei vip.

Al momento non è dato sapere che piega prenderà la vicenda e non è dato sapere se Sossio e Ursula abbiano deciso di muoversi per vie legali dopo quanto accaduto.

I fan della coppia sono in trepidante attesa di saperne di più.