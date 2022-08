Sono sempre di più le donne che giocano nei casinò online in Italia e in Germania

Non c’è dubbio che il gioco d’azzardo in qualsiasi tipologia di sala, agenzia o casinò sia sempre stato un ambito prevalentemente più maschile che femminile. Con il successo sempre maggiore dei casinò online cresce anche la percentuale di giocatrici donne. L’accessibilità sempre possibile ai siti di gaming, l’opportunità di poter giocare e scommettere dal proprio smartphone, favoriscono questa tendenza.

Una tendenza che accomuna Italia e Germania, due paesi molto simili per quanto riguarda la legislazione e la gestione dei giochi con soldi veri. In Germania come in Italia il pubblico delle donne che giocano è in aumento. Questa fascia di giocatori rappresenta un nuovo mercato su cui stanno puntando gli occhi tutti gli operatori del settore.

Le donne nella corsia di sorpasso del web

L’accesso al gioco online è diventato molto facile per molte fasce della popolazione per una serie di fattori. Non si può non riconoscere la rivoluzione digitale imposta dalla pandemia nelle abitudini quotidiane. Resa possibile dai nuovi dispositivi come smartphone o tablet performanti e con schermi grandi, e dalle nuove reti 4G e 5G che permettono a tutti di connettersi sempre e ovunque. Tra le conseguenze il fatto che sempre più donne di ogni età ed estrazione sociale affollano Internet per attività di tutti i tipi, compreso l’intrattenimento.

Nei migliori casinò online in Germania e in Italia, sono in aumento costante le donne che si dilettano con slot machine, betting, bingo, poker e altri giochi. Nel 2019 il 72% dei giocatori che si rivolgevano ai siti di gioco online erano uomini e il 28% donne. Solo nel corso del 2020 c’è stato un incremento del 35% dei conti di gioco aperti da donne. In base agli ultimi dati disponibili la pratica del gioco d’azzardo interessa il 31% del totale degli uomini e il 21% delle donne.

Una forbice destinata a ridursi in futuro, dato che come testimonia la ricerca Deloitte della Luiss, le donne manifestano una maggiore propensione a giocare in privato, dai propri dispositivi, sia per una questione di sicurezza, sia perché si sentono meno intimidite dai giocatori dell’altro sesso.

Casinò online in Germania, un confronto con l’Italia

In Germania la legislazione che regola il gioco d’azzardo online è molto più recente rispetto all’Italia: infatti il trattato che regolamenta il settore è stato approvato il 1° luglio dello scorso anno. Esso presenta molti punti in comune con le leggi sul gioco nel nostro Paese, il principale riguarda la gestione e il controllo del settore del gaming da parte dello Stato attraverso un ente preposto. In Italia è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre i casinò online tedeschi sono controllati dall’Autorità per il gioco.

Comprendere la regolamentazione dei giochi con denaro reale in Germania è importante anche in considerazione del fatto che un terzo degli italiani che emigrano all’estero sceglie proprio questo Paese come destinazione di vita. Grazie a Betrugstest e altri siti simili è possibile individuare i migliori casinò online tedeschi anche in lingua italiana.

Una forte differenza tra casinò online e Germania sta nelle tipologie di giochi consentite. Mentre in Italia sono legali grossomodo tutti i giochi, nei casinò online tedeschi si può giocare alle slot machine, a poker ed è possibile piazzare scommesse sportive. Gli altri giochi, come i casinò game, possono essere praticati solo nei numerosi casinò tradizionali sul territorio.

I trend del gaming per il futuro

Fare previsioni sul futuro nell’ambito del gaming non è semplice ma vi sono alcune tendenze già in atto, utili a individuare in che direzione andranno i migliori casinò online. Una di queste riguarda gli investimenti sempre maggiori in nuove tipologie di gioco nei casinò live. La possibilità di divertirsi in collegamento streaming da casa propria, con un vero dealer, può far spaziare i produttori dei giochi.

Siamo già oltre i classici giochi da casinò, verso nuove proposte molto più coinvolgenti anche per il pubblico femminile. Parliamo dei live show, molti dei quali visti in televisione, come Chi vuol esser milionario?, La ruota della fortuna, Deal or No deal, che sono davvero coinvolgenti e possono mirare anche a un pubblico che fino ad ora si è tenuto lontano dal gioco a distanza.

Altra possibilità è quella di sfruttare nel settore del betting online le scommesse non sportive, quelle che hanno a che fare con reality e talent show, che attirano il pubblico femminile pronto anche a puntare sui propri concorrenti preferiti. E che dire delle scommesse di gossip? Il quotidiano va sempre più verso il virtuale, e senza dubbio la possibilità di sfruttare la Virtual reality e la realtà aumentata, possono fare presa su un pubblico sempre più ampio, di ambo i sessi.