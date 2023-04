Slingback: come indossarle e i modelli primaverili

Le slingback sono le calzature indicate per la primavera anche per i tanti modelli con tacco a stiletto o kitten heel da indossare.

Con la primavera cresce la voglia di sfoggiare nuovi look e calzature. Per questa stagione sono diversi i modelli in voga, ma tra i tanti le slingback sono le assolute protagoniste grazie alla miriade di modelli presenti in commercio. Vediamo le proposte delle tendenze e come indossare in questo periodo.

Slingback

Sono un paio di calzature considerate adatte anche in vista di una cerimonia o di una occasione informale, anche perché le slingback si adattano con qualsiasi capo dando sempre un look indicato per ogni momento. Sono versatili, molto eleganti e comode, oltre ad essere delle scarpe che non si usano solo una volta e n on vanno neanche riposte nell’armadio per non indossarle più. Sono calzature intramontabili particolarmente indicate per la primavera.

Rappresentano un tipo di calzatura classica che è una via di mezzo tra le décolleté e i sandali che si amano tanto indossare durante il periodo primaverile estivo quando si vuole sfoggiare i piedi e anche l’abbronzatura del periodo. Si contraddistinguono per essere una calzatura dalla punta chiusa, con tallone scoperto e cinturino in modo da legarle nel modo che si ritiene maggiormente indicato.

Sono il classico modello che Mademoiselle Chanel indossava nel lontano 1957 e definite come l’ultima frontiera dell’eleganza. Sono scarpe amate da molte donne e rappresentano un vero e proprio evergreen da indossare durante la stagione primaverile. Si adattano a qualsiasi tipo di guardaroba e look femminile. Si trovano sia con tacco a blocco che punta rotonda ma anche nelle tonalità bicolori come il panna o il nero o anche in altre versioni a seconda delle varie occasioni.

Proprio per la loro versatilità e il fatto che si adattino a qualsiasi look, è possibile indossare delle calzature come le skingback in tantissimi modi: dalla minigonna al jeans passando per un look da sera sino ad arrivare alla longuette, molto attillata che dona un tocco cool. Sono indicate anche da indossare con il blazer, lo slip dress, la camicia bianca, i jeans, ecc. Sono anche adatte per un look da cerimonia.

Slingback: le tendenze

Sono una calzatura tornata in auge per la primavera al punto da essere una delle tendenze di calzatura da indossare in questo periodo. Le slingback si confermano calzature dal grande fascino e molto femminili al punto che gli stilisti e i grandi marchi di moda le hanno riproposte con nuove forme, dettagli e modelli.

per quanto riguarda le tendenze della primavera di quest’anno, si punta sicuramente a un look retrò dallo sguardo contemporaneo e proprio per questo prendono ispirazione dagli anni 50 e 80. Sono proposte infatti in modelli kitten heel, quindi molto alti dai colori pastello accesi passando poi per dettagli gioiello e materiali inediti.

Le slingback si presentano anche in tacchi sottili ma ad altezze vertiginose o con la punta particolarmente pronunciata. Le tendenze primaverili le propongono in inserti in lurex o drappeggi indicati per un look da sera. Sono in varianti e tipologie molto diverse, ma dal grande impatto. I grandi stilisti come Chanel, Cavalli, ecc. le propongono in diverse varianti per adattarle a vari look.

Si trovano sia nella versione con tacco a blocchetto che risulta essere molto comodo oppure nella versione kitten heel, quindi dal tacco ampio e indicate con un tubino nero oppure un pantalone a sigaretta. Sono a disposizione anche modelli dai tacchi vertiginosi, molto sensuali e raffinati. Si guarda anche al passato con tipologie in vernice o altre per rimanere al passo con i tempi.

Slingback: offerte Amazon

Sono diverse le calzature del genere proposte su Amazon approfittando di varie promozioni da non perdere. È sufficiente cliccare l’immagine per visualizzare ogni dettaglio. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori modelli di slingback da indossare in primavera tra alcuni marchi prestigiosi con la descrizione di ogni modello.

1)C.Paravano slingback donna

Una calzatura flat, simile a dei sandali con cinturino alla caviglia e tacco realizzata in pelle per il materiale esterno con la suola in gomma. Un modello privo di chiusura con tacco da 5.5 cm. Un modello elegante, di qualità e glamour come è nello stile del marchio. Sono nei colori nero, beige, blu, rosa.

2)Bata slingback a punta

Un modello del marchio Bata con tacco a spillo e a punta dotata di cinturino in modo da regolarla secondo le proprie esigenze. In pelle con fodera e suola in materiale sintetico. Hanno una chiusura a fibbia con tacco da 8 cm. Si rinnovano ogni anno con il cinturino che avvolge completamente il tallone. Disponibili nei colori bianco e neor.

3)Gabor donna scarpe con tacco

Una tipologia di calzatura con tacco a cono da 6 cm in pelle scamosciata per il materiale esterno e pelle per la fodera mentre la suola è in sintetico. non presentano lacci. Una scarpa nei colori blu, marrone, rosa e viola.

