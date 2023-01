Trattamenti viso: quali fare per la pelle matura

La pelle è sottoposta a una serie di fattori esterni come il freddo, l’inquinamento e lo stress che rischiano maggiormente di danneggiarla. Le rughe, le zampe di gallina sono tutti segnali dello scorrere del tempo che si combattono con dei trattamenti viso specifici per la pelle matura. Vediamo quali sono e i prodotti adatti.

Quando si arriva alla soglia dei 40 o 50 anni, bisogna pensare a dei trattamenti viso che siano indicati per la pelle matura. Oltre alla beauty routine che non può assolutamente mancare, questo trattamento permette di ottenere risultati rapidi in poco tempo con benefici ottimali per la pelle del viso che va incontro a diversi inestetismi.

Sono trattamenti che sicuramente fanno la differenza e che aiutano ad avere una pelle compatta, luminosa e tonica, nonostante lo scorrere del tempo. Bisogna dedicare, non solo la giusta routine skincare giornaliera, ma anche scegliere i prodotti più adatti in base alla propria tipologia di cute, a seconda di una pelle grassa o secca.

La pelle matura ha bisogno di trattamenti viso che siano mirati da realizzare sia nei centri estetici o saloni di bellezza, ma anche a casa con prodotti specifici e macchinari professionali. Il botox è una soluzione drastica e non sempre indicata, per questo è bene affidarsi ad altri metodi che permettono di fornire i giusti risultati e benefici, in modo più salutare e sano e meno dannoso.

Con questi prodotti e trattamenti si dà alla pelle tutti i nutrienti di cui ha bisogno sperando di acquisire un aspetto che, non sia solo giovane e sano, ma anche più luminoso e bello. Un trattamento idratante, detossinante e anti-age sono alcune delle procedure che non possono minimamente mancare nella beauty routine.

Trattamenti viso per pelle matura: proprietà

In una fase come la menopausa possono comparire sul viso delle macchie scure e per cercare di eliminarle è possibile affidarsi a questi trattamenti viso. Uno dei più noti è sicuramente il peeling chimico che permette di migliorare l’aspetto della cute grazie a macchinari specifici e prodotti appositi per questo tipo di trattamento.

Non è necessario ricorrere alla chirurgia estetica, perché ci sono dei prodotti e due gesti fondamentali che non possono mancare. Dopo una giornata di lavoro quando si torna a casa è bene pensare a una detersione e pulizia della pelle per eliminare le impurità. Bisogna usare un prodotto a base di elastina e collagene che sia specifico per la pelle matura.

Un latte detergente a base di elementi naturali è particolarmente consigliato proprio perché combatte il passare del tempo ed è un alleato contro i segni come le macchie scure, le rughe, le borse, ecc. Bisogna poi aumentare le difese della pelle con trattamenti viso a base di acido ialuronico che ha una azione rimpolpante e di vitamine che idratano la pelle in profondità.

Per il periodo precedente la menopausa sono indicati trattamenti viso che abbiano un effetto riempitivo, riparatore oppure elasticizzante. Per le 50 anni si consigliano invece dei prodotti maggiormente intensivi e rigeneranti che combattano le macchie e favoriscano il ricambio cellulare sia delle zone come gli occhi, ma anche delle mani e del décolleté.

Trattamenti viso: prodotti Amazon

Per la pelle matura si ha bisogno di prodotti e creme specifiche che si ordinano su Amazon approfittando di vari sconti e offerte. Cliccando sull’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto presenta alcuni dei migliori trattamenti viso indicati per questa tipologia di pelle e scelti tra quelli maggiormente efficaci dai consumatori.

1)Tautropfen anti-age/special oil

Un olio rigenerante adatto per ogni tipo di pelle, compreso quelle mature con gocce di rugiada dall’azione rimpolpante e idratante. Ottimo da usare sia come olio protettivo che anti-invecchiamento aiutando a prevenire i segni del tempo. Un prodotto a base di olio di melograno, rosa selvatica e olio di mandorle che dona una pelle morbida e rigenerata.

2)Collistar Lift HD

Una crema da giorno per il viso e il collo dalle proprietà ed effetto lifiting che rende la pelle maggiormente elastica. Una confezione da 50 ml che combatte le rughe per una pelle idratata e luminosa. L’epidermide risulta elastica e compatta con una riduzione delle rughe. Un prodotto che si assorbe rapidamente.

3)Bionike Defence My Age Gold

Una crema per il viso che ha effetto rimpolpante e nutriente per le pelli mature donando una pelle elastica e compatta. Rinforza la pelle contrastando la perdita di tono anche grazie a un componente naturale quale il burro di karité. Si consiglia di applicarla mattina e sera evitando la zona del contorno occhi.

