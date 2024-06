Che cos’è la skincare emozionale? Come sfruttarla? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Skincare emozionale: cos’è e come sfruttarla

Siete stanche e stressate e la vostra pelle appare più segnata? Dovete sapere che c’è un legame molto stretto tra la nostra mente e la superficie cutanea, che è piena di terminazioni nervose. Ma ecco che arriva in soccorso la skincare emozionale, ovvero la beauty routine che collega pelle e cervello. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che ci sono dei principi attivi in grado di agire sui neurotrasmettitori presenti sulla pelle. In poche parole un ingrediente può avere sia un effetto ad esempio antirughe ma anche rilassante per la mente. La skincare emozionale diventa quindi un modo per prendersi cura sia della nostra pelle che della nostra mente nello stesso tempo, per questo molte donne al giorno d’oggi si affidano proprio alla skincare emozionale. Pelle e cervello sono quindi collegati, ma quali sono gli ingredienti che permettono appunto di portare benefici sia alla pelle che alla mente? Uno degli ingredienti più interessanti è il 5 – HTP ( 5 -idrossitriptofano ), ovvero un precursore della serotonina, che è contenuto in alcuni estratti vegetali, come per esempio la Griffonia. Questo particolare ingrediente riesce a portare benefici sia alla pelle che alla mente. Oppure anche la rhodiola rosea, ovvero una pianta dalle proprietà adattogene, in grado di regalare una sensazione di benessere generale. Ci sono poi i peptidi, che calmano anche le pelli particolarmente sensibili.

Skincare emozionale: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, la skincare emozionale è una beauty routine che collega pelle e cervello, in modo da portare benefici sia appunto alla pelle ma anche alla nostra mente. Sono diversi gli ingredienti che permettono di portare benefici sia a livello cutaneo che di benessere generale. Ma quali sono questi benefici? La neurocosmesi migliora la nostra pelle e stimola il sistema nervoso nel favorire il nostro benessere emotivo.

Ci sono anche degli oli essenziali che riescono ad avere effetti positivi sia sulla pelle che sulla mente. Ecco quali sono:

Olio essenziale al limone : questo olio regala calma e riduce gli stati di ansia e stress, allo stesso tempo aiuta l’idratazione della pelle e migliora le impurità.

: questo olio regala calma e riduce gli stati di ansia e stress, allo stesso tempo aiuta l’idratazione della pelle e migliora le impurità. Olio essenziale di arancio : perfetto in particolare per le pelli mature perché aiuta a rigenerare la pelle, allo stesso tempo ha un’azione rilassante.

: perfetto in particolare per le pelli mature perché aiuta a rigenerare la pelle, allo stesso tempo ha un’azione rilassante. Olio essenziale di menta: sulla pelle svolge un’azione tonificante e lenitiva, inoltre dona una sensazione energizzante, ideale quindi se si è particolarmente stanchi.

sulla pelle svolge un’azione tonificante e lenitiva, inoltre dona una sensazione energizzante, ideale quindi se si è particolarmente stanchi. Olio essenziale di lavanda : aiuta a purificare la pelle grassa e acneica e regala allo stesso tempo una sensazione di relax.

: aiuta a purificare la pelle grassa e acneica e regala allo stesso tempo una sensazione di relax. Olio essenziale di geranio: questo olio svolge un’azione lenitiva e equilibrante e, allo stesso tempo è in grado di alleviare la tensione nervosa.

Insomma, la skincare emozionale è senza dubbio da provare al più presto!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Peptidi di rame: tutti i benefici per la skincare

Idratare la pelle con aloe vera e acido ialuronico: ecco perché dovresti iniziare a farlo