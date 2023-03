Skincare coreana: i prodotti da usare

Se capita di imbattersi in una donna di origine asiatica, coreana in particolare, è possibile notare una pelle liscia e luminosa dal momento che dimostrano molto meno della loro età. Il merito non è solo della genetica, ma anche dei prodotti di skincare coreana che usano e che donano ottimi risultati. Scopriamo in cosa consiste questo trattamento e i prodotti.

Skincare coreana

Un rituale di bellezza tra i più antichi, ma anche di tendenza del momento. La skincare coreana ha ottenuto grande successo grazie ai social che hanno permesso alle donne di origine asiatica, coreana di far conoscere la loro routine di bellezza. Sono passaggi che permettono di prendersi cura di sé stessi e della propria pelle.

A vederla, la pelle delle donne asiatiche è liscia, tonica, luminosa e senza imperfezioni. In base ai tutorial che si trovano anche online, il segreto di questa routine di bellezza dipende dai tanti passaggi necessari che permette di avere una pelle bella e naturale. Un rituale che si basa sulla pazienza e la dedizione continua.

Sono diversi i benefici della skincare coreana che permette di apportare benessere alla pelle da ogni punto di vista. Infatti, questo trattamento aiuta a rallentare l’invecchiamento cutaneo, quindi diminuire i radicali liberi che combattono le rughe e le macchie tipiche dell’età. Proteggono la barriera cutanea fornendo una pelle luminosa riducendo anche la

produzione di sebo.

Skincare coreana: passaggi e prodotti

Sono diversi gli step che non possono mancare nella skincare coreana e ogni passaggio ha bisogno di un prodotto che sia specifico e che deve appartenere a un brand di cosmesi di un marchio coreano. Oggi sono diverse le marche coreane presenti in Italia proprio per i tanti risultati che apportano e una di queste è Yepoda, una delle più note.

Tra i prodotto che non possono mancare, vi sono lo struccante oleoso, il detergente a base di acqua che purifica e pulisce la pelle, l’esfoliante, il tonico, compreso la maschera in tessuto e l’essenza, passando per il siero viso o il booster. Tra i 10 prodotti ci sono anche contorno occhi, la crema viso idratante e la protezione solare.

Tutti questi prodotti, appartenenti alla skincare coreana, vanno applicati tutti i giorni sia al mattino che alla sera. La protezione solare non è indicata la sera, ma è meglio optare per una maschera viso notturna in modo da idratare la pelle dallo stress della giornata. Inizialmente può non essere semplice riuscire ad applicare tutti i prodotti, ma pian piano il processo avviene gradualmente.

Sono prodotti da applicare e che permettono di dare alla pelle tutti i nutrienti e le proprietà di cui necessita. La maschera e il siero si possono anche fare due o tre volte a settimana, ma in ogni caso si consiglia di scegliere prodotti che siano naturali e indicati per la propria pelle.

Skincare coreana: prodotti



Sono prodotti che si trovano in varie confezioni sul sito di Amazon grazie a diversi sconti e promozioni da non perdere. Se si clicca sulla foto si visualizzano alcuni dettagli del prodotto. Qui sotto è presente una classifica con i tre migliori prodotti di skincare coreana da applicare ogni giorno e scelti tra i più rappresentativi dalle consumatrici.

1)Kit skincare coreana viso completo

Un kit contenente 4 prodotti in uno, tra cui mousse detergente, tonico e crema idratante + il siero alla vitamina C. Una confezione che si prende cura della pelle in modo sano e rapido. Permette di rivitalizzare la pelle, di struccarla affinché sia morbida e non secca. Nutre e rinfresca l’epidermide grazie all’acido ialuronico e all’aloe vera.



2)Il marchio coreano propone un balsamo detergente per il viso e gli occhi a base di olio di cocco e di oliva. Uno struccante che elimina qualsiasi traccia di trucco e rimuove l’eccesso di sebo. Gli ingredienti sono naturali e ricchi di sostanze nutritive. Lenisce la pelle ed è indicato anche per quelle maggiormente sensibili.3)Uno spray che idrata la pelle in profondità grazie agli strati di acqua e di olio che forniscono una idratazione completa e totale. Si compone di olio di argan e di semi di girasole che permettono di nutrire la pelle. Lascia una piacevole sensazione di fresco prevenendo la secchezza.Oltre ai prodotti di skincare coreana, si consiglia anche di curare l’ alimentazione con consigli adeguati per la pelle.