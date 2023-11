Settimana Black Friday: le promozioni di cui approfittare

La settimana Black Friday propone offerte in ogni settore: make up, moda e bellezza con sconti imperdibili.

Ormai a più di un mese dalle feste natalizie, bisogna cominciare a pensare ai doni. Quale occasione migliore se non approfittare della settimana Black Friday con tutta una serie di opportunità e di offerte da non perdere per fare acquisti a prezzi modici. Qui sotto una breve panoramica su alcuni consigli e promozioni da non perdere nel settore dell’abbigliamento.

Settimana Black Friday

Sebbene la data vera e propria del Black Friday sia solo tra qualche giorno, la settimana Black Friday è già iniziata. Infatti su Amazon, ma anche su altri siti di e-commerce è già possibile trovare tantissime offerte in ogni campo e settore. Ci saranno tantissimi sconti, promozioni e offerte da non perdere e di cui approfittare.

Quest’anno le offerte partono un bel po’ di tempo prima, per la precisione nella notte del 16 novembre se si controllano i siti di e-commerce come Amazon, appunto, è possibile già trovare degli sconti e degli affari imperdibili. Sono offerte e promozioni che hanno una durata di 10 giorni circa fino ad esaurimento scorte.

Come al solito, per la settimana Black Friday si consiglia di tenere d’occhio qualsiasi articolo o prodotto che si voglia comprare inserendo ciò che interessa, fin da ora, nel proprio carrello della spesa in modo da trovare gli affari imperdibili. Come sempre, non mancheranno moltissimi sconti e promozioni al riguardo.

Settimana Black Friday: come funziona

La settimana Black Friday di Amazon e non solo si è aperta il 17 novembre a partire dalla mezzanotte e proseguirà fino al 27 novembre che sancisce la chiusura definitiva delle giornate di promozioni. Si concluderà il lunedì noto a tutti come il Cyber Monday dedicato a promozioni soprattutto sul settore informatico, tecnologico e di componenti hardware.

Sono ben 10 giorni di offerte imperdibili che riguardano qualsiasi settore. Che siano la moda, ma anche la casa o la cucina, i prodotti di bellezza, i gadget, ma anche televisori, compact disc sino ad arrivare ai libri. Ogni consumatore e utente potrà trovare ciò che cerca, già per i regali di Natale, a prezzi da perdere la testa.

La settimana Black Friday si apre con offerte e sconti che arrivano anche fino al 66%. A differenza del Prime, poi, indirizzato soltanto agli utenti iscritti al servizio Prime, appunto, questa è l’occasione per tutti e per chiunque abbia un account su Amazon. Proprio sul popolare e-commerce si concentreranno i migliori affari.

Settimana Black Friday: cosa comprare

Come al solito, gli sconti migliori sono sul noto e-commerce di Amazon dove si approfitta delle tante offerte a disposizione. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica dei 10 migliori sconti per la settimana Black Friday di Amazon con una mini descrizione di ogni prodotto.

1)Unibelle Donna pigiama kimono

Si tratta di una vestaglia dotata di cintura alla vita e scollo a V. Una sorta di night dress per la notte molto morbida e soffice, di ottima qualità. Le maniche sono a 3/4 con le tasche laterali. Un modello in stile kimono con maniche molto larghe e ampie che permettono una buona libertà di movimento. Disponibile nei colori blu navy, grigio, ma anche bordeaux, arancione e rosa.

2)Skechers Uno-Night shades

Un paio di sneaker con la suola in gomma molto flessibile. Un modello di skechers con lacci dall’intersuola ammortizzata ad aria visibile. Uno stile alla moda con tomaia sintetica disponibile in vari colori molto vivaci.

3)Aisbo plaid felpa coperta con maniche

Una sorta di plaid felpa con cappuccio e maniche in taglio oversize. Offre il massimo del calore e ha un tocco morbido. Permette di accoccolarsi nella giornate maggiormente fredde. Molto comoda e ampia, disponibile in vari colori quali grigio chiaro, marrone, nero e rosso. Da indossare in varie occasioni.

4)Braun Silk Epil Pro Expert 5

Si tratta di un epilatore a luce pulsato indicato per varie zone sensibili come area bikini, inguine e ascelle.

5)Remington asciugacapelli professionale

Un asciugacapelli professionale dotato di ben tre velocità con un diffusore in grado di donare una buona acconciatura.

6)Bellissima Imetec Steam ceramic

Una piastra lisciante dalla tecnologia a vapore che dona la giusta morbidezza e luminosità alla chioma.

7)Collistar gocce magiche viso

Un concentrato autoabbronzante adatto per ogni tipo di pelle che combatte i segni dell’invecchiamento.

8)Collistar crema corpo rassodante

Un tipo di crema del noto marchio Collistar che ha funzione rassodante ed è indicata anche per un massaggio.

9)iClosam pantaloni pigiama donna

SOno dei pantaloni da pigiama a quadri di colore rosso in cotone morbidi e traspiranti con coulisse e due tasche.

10)Swarovski collezione attract

Un ciondolo molto elegante e senza tempo in placcato rodio adatto per ogni occasione da abbinare ad altri gioielli per il proprio stile.

Oltre a questi prodotti, per la settimana Black Friday anche le migliori piastre per capelli.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.