Nel servizio da tè sono diversi i set da scegliere realizzati in porcellana, vetro o ceramica per i gusti di tutti.

In questi giorni di freddo non vi è cosa migliore che scaldarsi sorseggiando una buona tazza di tè. Per accogliere gli ospiti o per occasioni speciali, il servizio da tè non può mancare ed è in grado di adattarsi allo stile della propria casa e arredo. Scopriamo quale scegliere e i vari materiali con cui è realizzato.

Servizio da tè

Un elemento d’arredo indispensabile non solo quando si ricevono degli ospiti, ma il servizio da tè è immancabile in ogni casa. Per sceglierlo è possibile anche completarlo con lo stile e arredamento della propria casa o cucina. Un set che cambia in base al tipo di cultura, a seconda del paese su usanze, costumi, ma anche abitudini

Non sempre risulta facile da scegliere, ma ci sono alcuni elementi che sicuramente lo compongono. Tra questi non possono mancare le tazze da tè e la teiera che devono essere accompagnate da dei piattini che sono coordinati. Si possono anche comporre con altri accessori quali la zuccheriera, la lattiera e il vassoio per servirlo.

Il numero degli elementi che compongono un servizio da tè può variare, ma solitamente si compone di 6 tazze con i rispettivi piattini. Solitamente un set del genere si compone di vari materiali che possono variare a seconda dei propri gusti e anche delle modalità di utilizzo di questo servizio. I materiali maggiormente usati sono la ceramica in grado di resistere anche all’usura.

Ci sono poi dei servizi da tè in porcellana, un materiale da sempre molto ricercato e raffinato indicato per occasioni speciali, quindi feste o anche ricevimenti. Non bisogna dimenticare il vetro indicato soprattutto per arredamenti moderni e contemporanei fino all’argento più diffuso di quanto si pensa.

Servizio da tè: usi

Scegliere un servizio da tè invece di un altro dipende molto, non solo dai propri gusti, ma anche dallo stile, il design, compreso l’uso che si intende farne. Sarebbe importante che il consumatore acquistasse almeno due set da tè in modo da poterlo usare a seconda delle occasioni. Un set dal materiale resistente con un design che cambia anche in base ai gusti dell’acquirente.

In caso di un arredamento della propria casa in stile shabby, si onsiglia di optare per un servizio nei colori bianco o nero o in una tonalità che faccia da contrasto come il rosso particolarmente indicato anche in occasione di San Valentino. Un altro set è utile per coloro che ne fanno un uso sporadico, ma l’eleganza deve essere la parola chiave.

In questo caso, il servizio da tè potrebbe essere in binaco con delle rifiniture di colore oro dal design e dallo stile semplice e moderno. Un servizio che si adatta molto bene ad occasioni formali. In alcuni casi si può associare questo servizio ad altri elementi come la tovaglia in modo da abbellire il tutto magari corredato dal servizio di piatti.

