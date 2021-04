Con una vita divisa tra progetti a teatro e in televisione, tra recitazione e conduzione, ecco vita e carriera di Serena Autieri.

Chi è Serena Autieri

Serena Autieri (Napoli, 4 aprile 1976) è un’attrice conduttrice tv italiana. Cresce nel capoluogo campano dove sviluppa fin da bambina la passione per la danza, il canto e la recitazione.

Incide infatti in gioventù il suo primo disco dal titolo “Anima Soul”. Nel frattempo, una volta terminato il liceo, si iscrive all’Università Federico II per studiare architettura.

Questa scelta non esclude però le altre sue passioni che porta avanti in parallelo.

Nel 1998 infatti entra già a far parte del cast della nota soap opera “Un posto al sole” in onda su Rai 3.

La passione per recitazione e conduzione

Dopo l’avvio sulla Rai ottiene nel 2001 il ruolo di valletta a fianco di Alberto Castagna per condurre “Stranamore”, il noto programma di Canale 5. Si destreggia tra conduzione e recitazione tornando infatti sul piccolo schermo come protagonista di “Vento di ponente” e “Tutti i sogni del mondo” due serie della Rai.

Nel 2003 arriva uno dei progetti più importanti per la sua determinazione artistica: la co-conduzione a fianco di Claudia Gerini e Pippo Baudo del Festival di Sanremo. Dopo questo momento non mancano progetti sul grande schermo che l’aiutano a ottenere notorietà.

Progetti tra piccolo e grande schermo

Tra i progetti in tv rimangono comunque alcune fiction tra cui “L’onore e il rispetto” che le permette di incontrare il suo futuro fidanzato, Gabriel Garko. Prende part successivamente ad alcuni progetti di grande successo tra cui “Notte prima degli esami – Oggi” e “Femmine contro maschi” a fianco di Nancy Brilli e Claudio Bisio.

La sua popolarità in televisione la rende vittima del noto programma “Scherzi a parte”, ma anche invitata a partecipare a programmi come “Tale e quale show”. Nel 2018 partecipa inoltre a “Celebrity Master Chef”, il noto programma di cucina che in questa edizione mette alla prova esponenti del mondo dello spettacolo.