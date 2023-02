Selvaggia Lucarelli smaschera Chiara Ferragni: la verità sul monologo

Selvaggia Lucarelli ha scritto un post via social in cui è tornata a parlare del monologo di Chiara Ferragni a Sanremo e che sembra del tutto simile a un messaggio scritto dalla moglie del suo ex, Riccardo Pozzoli, alcuni mesi fa.

Selvaggia Lucarelli smaschera Chiara Ferragni

Ancora una volta Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone per via del suo monologo a Sanremo 2023. In queste ore Selvaggia Lucarelli ha infatti condiviso via social un post scritto da Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli (il celebre ex di Chiara Ferragni) e che sembra in tutto e per tutto simile al monologo letto dall’influencer a Sanremo.

“Vi ricorda qualcuno?”, ha scritto sibillina la giornalista. Nel post della Caunesil infatti lei stessa si è rivolta alla sé bambina, stratagemma usato da Chiara Ferragni nel suo monologo per il Festival. “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe”, ha aggiunto Selvaggia Lucarelli, sottolineanto che il messaggio della moglie di Pozzoli sarebbe stato scritto 4 mesi prima del Festival.

Chiara Ferragni al momento non ha replicato alle parole della giornalista, ma in tanti non hanno potuto fare a meno di notare le similitudini tra il suo monologo e il messaggio postato dalla Caunesil in occasione del suo compleanno. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, specie ora che Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione generale per via della sua presunta crisi con il marito Fedez.