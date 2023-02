Tom Bachik e la manicure perfetta per unghie da vip

Tom Bachik è un vero e proprio guru della nail art. Moltissime star si affidano a lui per avere sempre una manicure perfetta. Scopriamo insieme chi è e come avere delle unghie da star.

Tom Bachik e la manicure perfetta

La regola del momento per la nail art sembra quella di abbandonare tutto ciò che è anonimo e puntare tutto sulla creatività.

Per parlare di una manicure perfetta, però, non si può non parlare di Tom Bachik, un personaggio molto conosciuto, il manicurist di star del calibro di Jennifer Lopez, Camila Cabelo, Selena Gomez, Victoria Beckham e Beyoncé. La sua esperienza è nata in ambito creativo. Era un grafico e skater specializzato nel creare disegni, o vere opere d’arte, sulle tavole da surf e da skater. Negli anni ’90 ha deciso di cercare qualcosa di più stabile ed entrò a far parte del mondo della nail art.

Le unghie a quel punto diventarono le sue tavole da surf e da skater, su cui dava libero sfogo a tutto il suo talento. Ha iniziato a lavorare come global educator per CND, marchio iconico di smalti e prodotti per unghie, è stato global nail expert per L’Oréal e per Chanel agli Oscar. Da quel momento ha iniziato a sfruttare Instagram per farsi conoscere, tanto da diventare uno dei più famosi manicurist, sempre più richiesto dai vip, prima fra tutte Jennifer Lopez, che si affida a lui da oltre 10 anni.

Ma cos’hanno di così particolare queste unghie? Tom Bachik lavora soprattutto sulle unghie a mandorla, aggiungendo spesso la sua firma sulle decorazioni. Disegni speciali per dare una firma elegante alle mani. La sua creatività è davvero unica e molto amata.

Unghie da star: le vip che si affidano a Tom Bachik

Tom Bachik ha un profilo Instagram molto seguito e molto amato, in cui condivide le sue opere d’arte sulle unghie. Una vera e propria fonte di ispirazione per moltissime donne che desiderano avere delle unghie da star. Ma quali sono le donne famose che si affidano a Tom Bachik? Scopriamolo insieme!