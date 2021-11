Se si tratta di scarpe, nel guardaroba invernale perfetto non possono mancare queste quattro “grandi S”, ovvero stivali, stivaletti, stringate e sneakers. Ecco quali sono i modelli che seguono quelli che sono i trend più belli per l’autunno inverno 2021.

Scarpe di tendenza per l’autunno inverno 2021

Gli stivaletti di ATP sono davvero molto semplici ma di grande effetto. Lisci, in pelle nera arrivano fino alla caviglia, hanno la punta leggermente squadrata e anche un graziosissimo kitten heel. Ideali da indossare sotto una lunga gonna in tessuto oppure sotto un paio di pantaloni in tinta unita o fantasia.

I Chelsea boots sono davvero indispensabili in quelle giornate in cui sappiamo di dover indossare le scarpe tutto il giorno, oppure per quel tipo di professioni che richiedono di essere sempre in movimento e sempre eleganti. Quelli di Arket, in pelle nera con lati elasticizzati, hanno anche il dettaglio trendy della suola chunky. Questo tipo di calzatura è perfetta indossata tanto con look casual quanto con look un po’ più formali.

Gli stivali

Tra gli stivali di tendenza per l’autunno inverno 2021 ci sono anche quelli con suola a carrarmato, ormai sdoganatissimi da qualsiasi brand specializzato in calzature. Quelli di Ottodame sono in morbida pelle nera, ma in commercio si possono trovare tantissimi marchi che li propongono di tutti i colori possibili.

Per la stagione autunno inverno, un altro must have è sicuramente il morbido scamosciato. Lazzari propone questo tipo di lavorazione su un paio di stivali da cavallerizza color cognac, con gambale fin sotto al ginocchio e la suola bassa.

Le stringate

In una scarpiera adatta per le stagioni fredde non possono mancare anche le stringate, anche in questo caso, come per i Chelsea boots, si tratta di un modello comodo ma estremamente elegante, particolarmente adatto per i look da ufficio, o comunque per occasioni formali. Quelle proposte da Sandro Paris riprendono la tendenza già vista del modello chunky e hanno la punta squadrata.

Anche Jonak propone le sue stringate, ma di un modello decisamente diverso da quello sopra. Si tratta di uno stivaletto in morbida pelle con tacco squadrato e punta quadrata. Una calzatura davvero molto particolare che ha bisogno di un look ricercato per dare il meglio di sé.

Le sneakers

A prescindere dalla stagione poi, fa sempre comodo avere un paio di sneakers a portata di mano. Con un paio di New Balance 574 color classic pink si è sicuri di non sbagliare e di essere comodi davvero tutto il giorno. Perfette con un paio di jeans, ma il modello total white si può indossare anche con un i pantaloni in cotone.

Un modello bello e molto particolare è quello proposto da Prada che, nonostante il design indubbiamente grintoso, è in grado di mantenere una certa eleganza. Una calzatura sicuramente non per tutti, ma che sicuramente vale la pena provare. Bella su un look casual total black.