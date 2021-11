Tra le tendenze in fatto di scarpe per l’inverno 2021 ci sono sicuramente quelle total white. Non solo stivali, stivaletti, décolleté e anfibi, anche le sneaker sono bianche. Scopriamo come abbinarle per essere alla moda e quali sono i modelli e i brand più gettonati del momento.

Sneaker bianche di tendenza per l’inverno 2021

Le sneaker bianche si abbinano ad ogni tipo di look casual, da quelli più sportivi a quelli più street wear e sono la soluzione migliore per quando si vuole restare comode senza rinunciare allo stile. Indossate sotto un cappotto per esempio, smorzano l’aspetto troppo serio del look, sotto ad un bomber colorato in stile anni ’80 invece vanno a fare da contrasto su un outfit altrimenti troppo colorato.

Se non si ha tempo di pensare ad un outfit più elaborato, le sneaker bianche si possono indossare anche con i jeans. Ma se invece si vuole infossare qualcosa di diverso dal solito denim, si possono provare sotto un paio di pantaloni a sigaretta con risvolto, oppure ancora con una gonna midi in cotone o lunga e plissettata. Provare per credere!

Le toltal white

Se si parla di scarpe che si abbinano bene a look casual, non si possono non citare le sneaker bianche per eccellenza.

Stiamo parlando delle Air Force 1 07 della Nike. Il collare imbottito e la suola ammortizzata donano un confort perfetto per chi deve indossare scarpe tutto il giorno.

A proposito di comodità, le New Balance modello 574 total white sono tra le sneaker da donna più amate. In pelle scamosciata e con inserti in pelle, sono ideate in modo da offrire la massima traspirabilità ai piedi.

Per chi invece ama lo stile casual chic ecco il modello di sneaker bianche proposto da Tommy Hilfiger. Si tratta di calzature in pelle con monogram in rilievo. Gli occhielli attraverso cui passano le stringhe e la placca dorata posta sia sulla tomaia che sul bordo della suola, sono le rifiniture dorate che impreziosiscono il tutto.

Quelle con il dettaglio colorato

Ci sono poi modelli di sneaker bianche che non rinunciano ad un tocco di colore, che sia neutro o dalle tonalità pastello. Come le Mayze della Puma, realizzate con una tomaia in pelle bianca. La suola in gomma, spessa e dentellata è il dettaglio di tendenza, le rifiniture sono invece la classica Formstrip laterale in beige, colore ripreso sulla suola e il logo Cat sul tallone.

Nel guardaroba delle fashion addict non possono mancare le sneaker di Karl Lagerfeld, il compianto stilista e direttore creativo di maison di moda famose in tutto il mondo, una su tutte, quella di Chanel. Queste sneaker bianche sono arricchite da un simpatico disegno che rappresenta la figura stilizzata dello stilista e con il retro nero, ma si possono trovare anche bianche con dettagli glitterati.

Serafini invece presenta Stella, ovvero il modello di chunky sneaker bianche e con dettagli pastello sui toni del lilla, dell’azzurro e del giallo, che unisce tutte le tendenze del momento: dal modello ai dettagli trekking come quello della suola ultra-grip. Ideali per dare un po’ di colore anche alle giornate più grigie.