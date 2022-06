Scarpe da tennis da donna: i trend estivi

In estate non tutte le donne amano indossare i sandali o le infradito. Per una maggiore comodità e confort, molte puntano a delle scarpe da tennis da donna da scegliere in tantissimi modelli e offerte per ogni occasione. Sono scarpe leggere proposte in tantissimi modi, come affermano le tendenze per i mesi estivi.

Scarpe da tennis da donna

Non sono calzature soltanto adatte per praticare uno sport come il tennis, ma sono utili anche per altre occasioni, per cui bisogna sceglierle nel modo giusto e corretto. Le scarpe da tennis permettono di soddisfare nel modo migliore tutte le esigenze di chi le indossa. Bisogna poi che questa calzatura rispetti alcune caratteristiche, come l’ammortizzamento, la calzata e anche la stabilità.

Scegliere le giuste scarpe da tennis non è semplice poiché molto dipende dalla forma del piede, dal tipo di campo, ma anche dallo stile di gioco di ognuna.

Deve essere una scarpa con una suola che si adatti al tipo di campo, che sia in resina acrilica, erba oppure in terra battuta. Bisogna optare per delle scarpe da tennis che siano progettate per quell’esigenza e quel campo da gioco.

Le scarpe devono avere una buona aderenza e avere una suola ben progettata in modo da muoversi bene quando si gioca. Inoltre, una buona scarpa deve essere comoda, anche per migliorare le proprie performance e prestazioni sportive.

Meglio optare per una calzatura che sia aderente in modo da accompagnare il piede in ogni movimento.

Come ogni tipo di calzatura, che sia per lo sport oppure per tutti i giorni, la prima caratteristica da valutare e considerare è sicuramente la comodità. Deve essere confortevole in modo che possa offrire una ottima calzata. La suola è una caratteristica importante. Sono molto leggere e comode in modo da garantire il confort necessario.

Scarpe da tennis da donna: modelli

I modelli di scarpe da tennis da donna sono di vario tipo e non è mai facile scegliere il modello maggiormente adatto. Sono calzature molto leggere, solitamente realizzate in tela e proposte in vari modelli e colori, ma anche fantasie. Alcune tipologie sono dotate di platform in modo da indossarle non solo per lo sport, ma anche per altre occasioni.

Le scarpe di Superga sono un modello da donna tra le più amate e desiderate che si presentano in varie decorazioni e tonalità brillanti. Le Converse, le Vans sono sicuramente i modelli maggiormente apprezzati e adatti per chi ama uno stile un po’ più retrò e dallo stile vintage. Tantissime le novità per questa calzatura da indossare in estate.

Hanno uno stile molto leggero ed essenziale per cui sono molto richieste e amate da chiunque. I modelli in tela sono l’ideale perché si adattano molto bene sia a gonne che vestiti midi e con gli shorts sono in grado di creare un perfetto outfit. Tra i vari modelli della stagione, si punta a scarpe da tennis basse dallo stile semplice.

Si possono trovare in vari colori: dal blu al bordeaux, ma ci sono anche tonalità maggiormente accese come le sneakers in tela arancione di Superga. Tra le varie novità, anche i modelli in tela stampata floreale che sono grandi protagoniste di questo periodo. Desigual propone alcune tipologie con fiorellini o anche con la zeppa oppure in colori brillanti e ricercati.

Scarpe da tennis da donna Amazon

Una calzatura perfetta per l’estate e facile da ordinare su Amazon con varie promozioni e sconti da non perdere. Non appena si clicca sull’immagine si scorgono alcuni dettagli al riguardo. La classifica mostra le migliori scarpe da tennis che sono tra le più apprezzate e desiderate dalle consumatrici con una descrizione di ogni modello.

1)Superga 2750 Cotu classic

Sono delle sneaker perfette per la stagione estiva disponibile in vari colori che si adattano perfettamente al periodo. Un modello molto leggero in textile con la fodera in tessuto, la suola in gomma. Una scarpa da tennis stringata con tomaia traspirante. Una scarpa disponibile in vari colori: arancione, giallo oro, fucsia, blu, bianca, ma anche nera.

2)Donna sneaker ginnastica casual tennis

Si tratta di una sneaker molto sportiva, adatta per il running, il fitness e anche il tennis. Realizzata in textile con la tomaia morbida e traspirante. Mantiene i piedi asciutti e comodi. La fodera è in sintetico con plantare ergonomico. La suola in gomma e PVC per una maggiore ammortizzazione e stabilità. la chiusura è slip on. Si trova nei colori rosa, grigio e nero con offerta al 9%.

3)Asics tennis shoes donna

Un modello di scarpa da tennis con chiusura stringata e realizzata in sintetico. Un modello in tomaia traspirante e con un po’ di plateau per indossarla in varie occasioni e non solo sportive. Nei colori bianco e con strisce blu.

