Sneakers donna 2022: il must-have della primavera estate

Nelle sfilate di moda primavera estate 2022 si guarda al passato. La moda anni ’90 e 2000 ritorna alla carica e conquista le nuove generazioni. In particolare le sneakers donna diventano l’accessorio immancabile dei nostri outfit. Ma vediamo i nuovi modelli di sneakers che hanno conquistato i cuori delle celebrità e anche i nostri!

Sneakers donna 2022

Negli ultimi mesi le sneakers sono comparse sempre di più su Instagram. Sono un vero e proprio must-have senza le quali i nostri abbinamenti non avrebbero senso. Comode, confortevoli e simbolo della moda casual, sono diverse tra loro, con un proprio stile e con caratteristiche inconfondibili. Scopriamo i modelle delle sneakers che dobbiamo assolutamente comprare. Al primo posto abbiamo le New Balance 550, ispirate al mondo del basket e che hanno indossato Chiara Ferragni e Hailey Biber.

Sempre al primo posto ci sono anche le Nike Dunk che hanno spopolato grazie a TikTok e ormai spopolano tra le ragazze.

Poi abbiamo le Convere Chuck Taylor, tipiche degli anni’70, indossate da Kaia Gerber e le Reebook Club C 85 indossate da Gigi Hadid. Ormai nessuna ragazza o donna ne può fare a meno. Generalmente le sneakers sono viste come quelle scarpe comode e informali da indossare con abiti casual e comodi come un jeans e T-shirt mantenendo le distanze da abiti eleganti o tailleur.

Nelle ultime sfilate si è visto che la tendenza è cambiata. Le sneakers sono diventate quell’accessorio da indossare non solo con abiti casual manche con abiti eleganti. Non sono mancate le collaborazioni di grandi brand con New Balance o Nike o altre case di moda che hanno deciso di creare la propria sneakers in chiave luxury.

Le sneakers dei grandi brand

Le case di moda ispirandosi dalla moda del mondo esterno hanno apprezzato l’uso delle sneakers. C’è chi ha voluto collaborare come Miu Miu con New Balance oppure Dior con Nike mentre altre case di moda hanno voluto creare la propria scarpa. Come Gucci che propone delle scarpe di ginnastica, in pieno stile anni ’70, Chanel ha creato delle sneaker in rete e pelle scamosciata in avorio, beige e nero mentre Saint Laurent ha deciso di creare una sneakers minimalista stringata in pelle traforata. Abbiamo anche Loubutin che scende dai suoi tacchi vertiginosi e ci regala una sneakers lineare o rock.

Come abbinare le sneakers

Le sneakers da donna per il 2022 sono molto versatili e possono essere abbinate sia con dei tailleur che con degli abiti primaverili casual. Sicuramente gli abbinamenti più difficili sono quelli che riguardano gli outfit più eleganti. Innanzitutto, bisogna partire dal colore bisogna sicuramente scegliere dei colori tenui e sobri in modo tale che si abbinano facilmente ai colori del tailleur o dell’abito da sera. Molto importante e anche la scelta del materiale, pellame morbido o inserti con tela. Le sneakers richiedono sempre un tailleur ampio e morbido mentre se si decide di indossare un abito o una gonna lunga la sneaker più adatta è quella classica bianca. L’outfit inoltre può essere arricchito dai dettagli gioiello. Per un outfit casual e formale, le sneakers si abbinano facilmente ai jeans e camicia T-shirt.