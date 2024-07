L’estate 2024 segna il ritorno trionfale delle gonne lunghe, il capo perfetto da indossare in ogni occasione. Scopri i modelli imperdibili e come abbinarli per essere sempre alla moda.

Gonne lunghe: il trend per l’estate 2024

Pratiche ma al tempo stesso glamour, le gonne lunghe si confermano come il capo must have dell’estate 2024, dominando le nuove collezioni d’alta moda con eleganza e stile. Marchi prestigiosi come Prada, Diesel, Etro, Alberta Ferretti, Alexander McQueen e tanti altri, hanno presentato in passerella una vasta gamma di modelli che spaziano dalle stampe floreali ai tessuti leggeri, dalle linee minimaliste ai dettagli boho-chic, offrendo proposte irresistibili per ogni occasione. Ecco i modelli da non perdere e come abbinarli:

Gonna lunga a balze Tra i modelli più hot della stagione spiccano le gonne lunghe a balze, che con il loro movimento e leggerezza conferiscono un tocco romantico e sbarazzino. Perfette da abbinare con una camicetta in lino e sandali alla schiava per un outfit casual chic da giorno. Per la sera, opta per un top crop e delle espadrillas con zeppa per un look più sofisticato.

Gonna lunga plissettata

La gonna plissettata si distingue per il suo stile elegante e raffinato, ideale per le occasioni più formali. Da indossare con una blusa in seta e delle décolleté per un look da ufficio, oppure con una t-shirt basica e sneakers bianche per un outfit più rilassato.

Le stampe floreali continuano a essere un evergreen e anche per l’estate 2024 non fanno eccezione. La gonna lunga a fiori è la scelta perfetta per un look fresco e femminile, da abbinare con una canotta in cotone e dei sandali flat per una passeggiata in città, oppure con un top e dei sandali con tacco per un aperitivo serale.

Il denim, tessuto intramontabile e versatile, si reiventa nella gonna lunga in denim, pratica e trendy. Da abbinare con una una maglietta grafica e delle sneakers per un look casual, oppure con una camicia bianca annodata in vita e degli stivaletti per un tocco più grunge.

Lo stile boho-chic conquista ancora una volta con le gonne lunghe impreziosite da dettagli etnici, frange e ricami. Da abbinare con una blusa a maniche larghe e dei sandali gladiatore per un outfit bohemien, oppure con un top aderente e accessori preziosi per un tocco più glamour.

Dunque, le gonne lunghe sono destinate a diventare le protagoniste indiscusse del guardaroba femminile per l’estate 2024. Scegli il modello che preferisci e divertiti a creare abbinamenti unici!