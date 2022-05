Shorts da donna: i trend estivi 2022

Con la stagione estiva alle porte, è ora di pensare al cambio armadio e a quali abiti indossare. Un capo che non può assolutamente mancare sono gli shorts da donna, imprescindibili dell’estate in tantissimi modelli come vogliono e propongono le tendenze di cui vi parliamo qui insieme alle tante offerte su Amazon.

Shorts da donna

Sono, indubbiamente, il capo essenziale da avere nel guardaroba per la stagione estiva. Sono comodi, pratici e perfetti da indossare in ogni occasione e momento. Si tratta degli shorts da donna, un capo che fa pensare immediatamente all’estate, lasciando scoperte le gambe e sfoggiandole, magari abbronzate in spiaggia.

Che sia in città, al mare o in montagna oppure in villeggiatura, sono il capo ideale per dare un tocco casual e spensierato a qualsiasi outfit.

Sono sicuramente i protagonisti del guardaroba femminile e la cosa importante è saperli abbinare nel modo giusto. Si possono indossare sia in occasioni eleganti, ma anche formali per un aperitivo.

Non sono soltanto in denim, quindi jeans, ma anche in tessuto e a vita alta da indossare per un aperitivo subito dopo il lavoro in abbinamento a una camicia fluttuante o per un look più sobrio e sportivo da abbinare a una maglietta girocollo a seconda dell’occasione e del momento giusto. Sono uno dei capi preferiti della donna da indossare in estate.

Gli shorts da donna piacciono molto per la loro versatilità, per il comfort e la comodità, ma anche per lo stile disinvolto e fresco che permettono. Per chi sta preparando la valiia per partire per le vacanze, sicuramente non possono mancare insieme a delle scarpe da ginnastica o a un top crop per una serata sulla spiaggia.

Shorts da donna: modelli

Un capo versatile, pratico da indossare in ogni momento e le tendenze li propongono in tantissimi modelli, anche se quando si pensa a shorts da donna, il denim è il primo tessuto a cui si pensa, sebbene ve ne siano moltissimi altri. Per questa estate, sono declinati in tantissimi modi e nuances: dall’azzurro chiaro al grigio sino al bianco.

Si presentano, non solo in tonalità varie, ma anche in modi diversi: vita alta o media, con elementi metallizzati o stampe floreali oppure impreziositi da arricciature. Si trovano anche molti modelli semplici e diritti dallo stile classico. Alcune case di moda li propongono in denim bianco da abbinare a delle slingback oppure una tracolla elegante.

Le tendenze li propongono con cintura in vita, molta ampia la vestibilità con le pieghe davanti e la vita arricciata oppure ci sono in denim scuro con decorazioni di metallo sulle tasche per un look maggiormente grintoso e accattivante. Si trovano anche dal taglio lungo e con una vestibilità più rilassata e distesa perfetti per la stagione estiva.

Oltre al denim, sono tantissimi gli shorts da donna in tessuto da abbinare in vari modi per creare outfit particolari. Si trovano anche in lyoncell, una fibra più morbida rispetto al cotone. I modelli a vita alta sono l’ideale per un look elegante, come un aperitivo o una cena particolare.

Shorts da donna Amazon

Sono un capo che non può mancare nella valigia delle vacanze disponibili a varie offerte sull’e-commerce di Amazon. Non appena si clicca sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche. La classifica presenta i tre migliori modelli di shorts da donna tra quelli più richiesti con una descrizione di ogni articolo.

1)Hvepuo pantaloncini donna jeans estivi

Sono shorts molto largi in cotone e lino, super traspiranti e adatti alla stagione estiva. Hanno un elastico in vita in modo da regolare la vestibilità. Hanno un design a coulisse, molto ampio e leggeri. Si possono indossare per una festa o anche attività quotidiane all’aria aperta. Hanno tasche e sono disponibili in tantissimi colori: blu, rosa, nero, viola, ecc.

2)Levi’s 501 original short salsa Chrstn Outlst

Un pantaloncino estivo del noto marchio Levi’s adatto per uno stile casual realizzato in cotone ed elastan. Un marchio che assicura qualità, comodità e resistenza. Un modello di shorts in jeans con chiusura a bottone e zip. In sconto con il 29%.

3)Only Onsmilla stripe belt DNM

Sono shorts con fantasia a righe verticali in elastan e cotone con fiocco in vita e chiusura a cintura per poterli regolare a seconda della propria vestibilità. Sono un modello multicolore disponibile in sconto con il 37%. Sono fino alla taglia XL.

Agli shorts da donna si possono abbinare i migliori sabot estivi del momento.