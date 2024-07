Prime Day di Amazon: quando inizia e le offerte

Il periodo estivo coincide con tante cose da comprare anche in vista delle vacanze. Considerando i costi elevati, è possibile approfittare di sconti grazie al Prime Day di Amazon che inizia nei giorni del 16 e del 17 giugno. Vediamo come approfittarne e soprattutto cosa comprare.

Prime Day di Amazon

Ormai ci siamo. Nei giorni del 16 e del 17 luglio inizia il Prime Day di Amazon, ovvero due giorni di shopping che, come dice il nome, è dedicato esclusivamente agli iscritti al servizio Prime. Un appuntamento ormai fisso per i tanti consumatori iscritti al servizio che permette di approfittare di promozioni e sconti su ogni articolo.

Soltanto i clienti Prime possono accedere, ma nel caso è possibile sottoscrivere l’abbonamento che per il primo mese di prova è gratuito se si vuole accedere a questo catalogo di occasioni e affari imperdibili in ogni settore e acquisto. A differenza del Black Friday, dedicato a tutti, il Prime Day è esclusivo per gli abbonati al servizio.

Nei due giorni che si ha a disposizione durante il Prime Day, è possibile usufruire di sconti e di pacchetti in ogni settore: abbigliamento, oggettistica, tecnologia, prodotti per la casa, lo sport, ma anche articoli per la casa, in generale. In questo modo si accede a prezzi vantaggiosi, ma anche a benefici come velocità dei tempi di consegna in 1 o 2 giorni, ma anche varietà dei prodotti.

Prime Day di Amazon: come seguirlo

Per avere accesso alle tante offerte del Prime Day di Amazon basta semplicemente sottoscrivere un abbonamento al servizio Prime che dà diritto a una serie di agevolazioni imperdibili, a cominciare anche dallo sport e dai film da vedere seduti comodamente a casa. Un programma che consente, previo il costo mensile di 4,99€, di usufruire di molte iniziative.

Grazie all’iscrizione a Prime è possibile poi avere la possibilità di spedizioni illimitate su vari prodotti, ma anche l’accesso a servizi quali Prime Video, Amazon Photos in modo da archiviare le proprie foto, Amazon Music per accedere a tanti brani musicali e creare ogni giorno una playlist diversa per i vari momenti.

Seguire e accedere alle offerte di Prime Day di Amazon è molto facile dal momento che, arrivando sulla pagina dell’e-commerce, si possono trovare diverse offerte in ogni categoria con la scritta Prime Day di cui cominciare a usufruire e approfittare da inserire immediatamente nel carrello. Il pagamento avviene tramite carta di credito.

Prime Day di Amazon: prodotti

Per questi due giorni sono diverse le offerte di ogni categoria disponibili e cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto una classifica con i 4 sconti riguardanti l’elettronica e molto altro per il Prime Day di Amazon scelti tra i più voluti e amati con una descrizione di ogni prodotto.

1)Apple 2022 iPad Air

Un iPad del noto marchio della Apple del modello Galassia con display 10.1 e un’ampia gamma cromatica. Dotato di grandangolo e fotocamera frontale. Disponibile in vari colori con altoparlante integrato. Un modello molto leggero e performante.

2)The Drop

Sono dei sandali per la stagione estiva dal tacco molto alto in tomaia e pelle sintetica di colore nero, ma anche disponibili in altre tonalità. Hanno la punta squadrata e sono molto eleganti e alla moda.

3)ghd Elios asciugacapelli professionale

Un asciugacapelli di un marchio molto noto e professionale che riduce i tempi di asciugatura per capelli lucenti e splendidi. Elimina l’effetto crespo donando così uno styiling nettamente migliore per la chioma.

4)Nilox e-bike x8

Una bicicletta dalla pedalata assistita che non conosce limiti e permette di pedalare senza fatica. Si può pedalare fino a 70 km a una velocità massima di 25 all’ora. Presenta un design audace e moderno con display LCD.

Oltre a queste offerte, si trovano anche sconti per il Prime Day di Amazon nel settore della moda.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.