Come ogni anno, in questo periodo estivo, torna la possibilità di usufruire di promozioni su tanti articoli dell’e-commerce. Infatti, anche quest’anno il noto e-commerce ha organizzato Amazon Prime Day per gli abbonati al servizio. Qui le migliori offerte da non perdere.

Amazon Prime Day 2024

L’evento di shopping del mese di luglio di Amazon Prime Day arriva anche quest’anno in questo periodo con una serie di sorprese e sconti che il noto e-commerce ha voluto fare per i suoi consumatori di lunga data. Proprio come dice il nome, l’evento di shopping è occasione soltanto per gli iscritti al servizio.

Quest’anno, la due giorni consecutiva di shopping cade il martedì 16 luglio a partire dalla mezzanotte per concludersi il 17 del corrente mese con termine alle 23.59. Due giorni di shopping a prezzi vantaggiosi e imperdibili su tantissimi prodotti e categorie di cui approfittare anche in vista delle vacanze estive.

In questa occasione infatti è possibile approfittare delle tante offerte di Amazon Prime Day per comprare gli ultimi accessori per la spiaggia, come parei, borse, zaini, ma anche beauty case da viaggio, solo per citare alcune delle cose in sconto per prepararsi alla stagione delle vacanze e della spiaggia, in generale.

La prima edizione di questo evento risale al 2015, ma in quel periodo aveva soltanto la durata di un giorno. Considerato il grande successo degli anni successivi, si è voluto aggiungere un ulteriore giorno in modo da aumentare così lo shopping online. Il periodo è sempre intorno alla metà di luglio, proprio come è successo quest’anno.

Amazon Prime Day 2024: chi partecipa

Per poter partecipare a questi giorni di shopping di Amazon Prime Day è fondamentale avere un abbonamento a Prime perché solo in questo modo è possibile accedere a una serie di sconti e di offerte da non perdere. Oltre a Prime, bisogna anche fare un’iscrizione al noto e-commerce per cui basta semplicemente inserire il proprio nome e cognome per l’account.

In seguito all’iscrizione a Prime, è possibile iscriversi a Prime la cui prova è gratuita per il primo mese in modo da cominciare a capire come funziona. Una volta terminato il periodo di prova, bisogna poi pagare 4.99€ mensile o 49.99€ l’anno per usufruire di una serie di agevolazioni, come la spedizione in 1 massimo 2 giorni.

A quel punto, ci si renderà conto di quanti sono i vantaggi di cui poter usufruire e accedere: dai film alla musica sino allo sport a seconda delle proprie passioni e interessi.

Amazon Prime Day: promozioni articoli

Soltanto collegandosi al noto e-commerce i consumatori possono agevolare delle promozioni e degli sconti disponibili per questi giorni. Inoltre, cliccando sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche dei prodotti. Qui sotto abbiamo stilato una mini classifica dei tre migliori articoli da comprare con Amazon Prime Day con una descrizione di ognuno.

1)Bellissima Imetec Ceramic e Argan Oil

Un vero e proprio set del noto brand di bellezza della chioma Imetec che comprende una serie di accessori per rendere nel modo migliore i propri capelli. Un set che sfrutta la tecnologia agli ioni con le spazzole rivestite in ceramica.

2)L’Oréal Paris crema gel rimpolpante revitalift filler

Una crema dalla texture leggera che si compone di acido ialuronico che ha proprietà rimpolpanti. aiuta a minimizzare le rughe per una pelle più fresca che mantiene l’idratazione a lungo. Una formula indicata a ogni tipo di pelle.

3)Lovable Reggiseno senza ferretto

Un reggiseno privo di ferretto in microfibra che dona una piacevole sensazione di comfort per la pelle. Il sostegno è sicuro con le coppe preformate in doppio strato che si adattano alle curve. Le spalline sono regolabili ed è disponibile in ogni colore.

Insieme a queste offerte di Amazon Prime Day, si consigliano anche altre promozioni nel settore della casa e della cucina.