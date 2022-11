L’attesa è finalmente finita. La Rai, con un comunicato, ha annunciato chi sono gli otto finalisti di Sanremo Giovani 2022 che si sfideranno nella gara che andrà in onda in prima serata il prossimo 16 dicembre:

gIANMARIA – La città che odi – Sony Music Entertainment Italy

Giuse The Lizia – Sincera – Maciste Dischi

Maninni – Mille Porte – Sony Music Entertainment Italy

Mida – Malditè – Believe Digital

OLLY – L’anima balla- Sony Music Entertainment Italy

Sethu – Sottoterra – Carosello C.E.M.E.D

Shari – Sotto Voce – Sony Music Entertainment Italy

Will – Le cose più importanti – Universal Music Italia

Amadeus: “Non è stato semplice scegliere i finalisti”

Grande soddisfazione di Amadeus che ha commentato così l’esito delle selezioni: “Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli 8 finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico”. Ha poi aggiunto: “Tutto questo avvalora la decisione presa due anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione ‘Nuove Proposte’ e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big”.

Solo tre cantanti potranno gareggiare con big

Sanremo Giovani sarà importantissimo per gli artisti in gara. Oltre ai già citati otto finalisti vi saranno anche i quattro di Area Sanremo, questi ultimi selezionati alla fine di novembre. Andranno alla prossima edizione del Festival di Sanremo i primi tre classificati e gareggeranno direttamente tra i big.