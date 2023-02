L’evoluzione di Elodie è tangibile: partita giovanissima sul palco del talent show di Maria De Filippi, oggi la cantante ha acquisito una grandissima sicurezza e ha fatto strada nel mondo della musica grazie al suo oggettivo talento. Presente al Festival di Sanremo 2023 come concorrente, Elodie sta conquistando il pubblico anche per il suo stile inconfondibile.

Elodie a Sanremo 2023: quanto costa la collana della terza serata?

È proprio vero che la semplicità paga: Elodie, alla sua terza serata del Festival di Sanremo 2023, ha scelto un outfit elegante total black e ha scelto di abbinarlo ad alcuni gioielli preziosi che non sono rimasti inosservati agli occhi attenti dei riflettori.

L’abito senza spalline e l’hairstyle raccolto con ciuffo intriso di gel lasciato cadere sul davanti, consentono alle spalle uno spazio nudo da riempire.

E come farlo, se non con una collana preziosa di diamanti? La scelta degli accessori ricade ancora una volta nel brand di lusso Tiffany & Co, perfetto da sfoggiare su un look nero. Non a caso, infatti, la collana scelta da Elodie è la Bypass in platino e oro giallo con diamanti, appartenente proprio al noto marchio di gioielli.

Appartenente alla collezione Tiffany Edge, la collana di Elodie è il classico modello tennis a cui è difficilissimo resistere.

Nella sua semplicità, la collana Bypass firmata Tiffany&Co è un gioiello altamente prezioso. Facendo un giro sul sito ufficiale del brand, infatti, non si può non notare il prezzo, decisamente high cost. A quanto pare la collana che Elodie porta con disinvoltura avrebbe un prezzo pari a 63.000,00 euro: notevole, in effetti.

La collezione Tiffany Edge, che rivisita i gioielli di diamanti in chiave contemporanea, è definita da un inconfondibile dettaglio in oro giallo che unisce più giri di diamanti taglio brillante. Quello che più colpisce di questa collana della collezione Tiffany Edge, caratterizzata dall’equilibrio tra linee pulite e spettacolari diamanti, è lo splendido contrasto tra metalli preziosi. Per dare il massimo risalto a questa collana indossala da sola.

Tiffany&Co descrive così il suo gioiello prezioso, realizzato in platino e oro giallo 18k con diamanti dal taglio brillante.

Gli altri accessori di Elodie alla terza serata del Festival di Sanremo 2023

Alla collana di Tiffany Elodie abbina un paio di orecchini in platino e diamanti della collezione Tiffany Soleste, mentre ai polsi sceglie di indossare due bracciali bangle Bypass della stessa collezione della collana. A chiudere il cerchio, già alquanto prezioso e luminoso, la cantante sceglie anche due anelli, entrambi facenti parte della collezione Tiffany Soleste: uno caratterizzato da un diamante dal taglio cushion, l’altro impreziosito da uno zaffiro colore blu intenso.

Nel complesso l’outfit di Elodie è risultato elegante e sensuale: la trasformazione stilistica e personale dell’artista si nota giorno dopo giorno e il suo successo rispecchia in toto la sua crescita professionale e la sua presa di coscienza di se stessa e del suo corpo. Un viaggio lungo e difficile, ma quando si raggiunge la cima, la vista ripaga di tutti gli sforzi fatti e si accende di una luce rara: chapeau.